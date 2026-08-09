أصدر وزير الداخلية القرار رقم 1211 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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وزير الداخلية يأذن لـ21 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

وشملت قائمة المواطنين المأذون لهم بالتجنس بالجنسية الأجنبية: أحمد محمد عبد السميع محمود، محمود السيد عبد اللطيف محمد، إسماعيل ياسر إبراهيم علي تعلب، محمد سعيد عبد العزيز السيد، معتز بالله فهمي فهمي الحلاج، يحيى ذكريا السيد قاسم، محمد نبيل عبد المولى الغول، مي المتولي محمد البطل، رانيا نبيل علي حسنين حطبة، أندرو عماد جبر الله غبريال، مينا مدحت أسعد جاد تكلا ميخائيل، كيرلس مدحت أسعد جاد تكلا ميخائيل، أحمد سمير محمد كمال محمود البرمبالي، محمد أحمد عيد عبد العزيز بدران، محمد حسن الحسيني إبراهيم الحسيني، مارسلينو أسامة لطفي ساويرس، أحمد محمد علي الرويني، حسن محمد فتوح أحمد زمزم، السيد عماد حسين محمد حسين، معتز صادق أحمد محمد يوسف الشيخ، ومعاذ حاتم أحمد محمود.

الجنسيات المأذون لهم بالتجنس

وبحسب البيان المرفق بالقرار، جاءت الجنسيات المأذون لهم بالتجنس بها على النحو التالي: 8 مواطنين بالجنسية الألمانية، ومواطن بالجنسية الألمانية، ومواطنة بجنسية سانت كيتس ونيفيس، و3 مواطنين بالجنسية السودانية، ومواطن بالجنسية الفلبينية، ومواطنان بالجنسية الإيطالية، ومواطن بالجنسية البريطانية، ومواطن بالجنسية التركية، ومواطن بجنسية سانت لوسيا، و3 مواطنين بالجنسية الأمريكية.

ويستند القرار إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وإلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الوقائع المصرية.