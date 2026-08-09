اليوم .. نظر محاكمة 39 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم ، محاكمة 39 متهما في القضية 15072 لسنة 2024 جنايات التجمع، والمعروفة بـ الهيكل الإداري.

تفاصيل أمر إحالة

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون عام 1995 وحتي 19 أغسطس لعام 2018، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة بهيكل الإخوان، التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن تولى أفكار داعش الإرهابية.

أبرز التهم بخلية الهيكل الإداري

ووجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين السابع والثاني عشر والسادس والعشرين ومن الثاني والثلاثين وحتى الرابع والثلاثين ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، ووجه للمتهمين السادس والعشرون حيازة سلاح تقليدي، ووجهة للمتهمين الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون تهم حيازة أسلحة مششخنة.