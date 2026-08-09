يمتلك شخصية مميزة .. لاعب «طرابزون سبور» يكشف كواليس الأيام الأولى لـ محمد صلاح مع الفريق

أشاد ميتهان ميمار أوغلو، لاعب طرابزون سبور التركي، بالنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن اللاعب فاجأ زملاءه بما يمتلكه من شخصية مميزة داخل الفريق منذ انضمامه.

وقال ميمار أوغلو في تصريحات عن صلاح: «محمد صلاح أكثر بكثير مما توقعنا، إنه شخص ودود للغاية ودائمًا ما يتحدّث معنا».

وأضاف: «عندما رأيته، أدركت أنه لاعب مميز للغاية، ونحن سعداء بانضمامه إلينا، ووجوده معنا يمثل إضافة كبيرة للفريق».

وأكد لاعب طرابزون سبور أن الأجواء داخل الفريق مميزة، مشيرًا إلى أن الجميع يتطلع إلى المنافسة بقوة على البطولات خلال الموسم الجديد.

وأوضح: «لدينا أجواء رائعة داخل النادي، وطرابزون سبور يسعى للفوز بالبطولة في كل مسابقة يشارك فيها، ونأمل أن نحقق معه جميع الألقاب».

وتعوّل جماهير طرابزون سبور على خبرة محمد صلاح وإمكاناته الكبيرة من أجل قيادة الفريق للمنافسة على البطولات، خاصة بعد مسيرته الحافلة بالإنجازات مع ليفربول ومنتخب مصر.