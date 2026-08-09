فليك يكشف تفاصيل وداع أراوخو.. ويعلّق على مستقبل فيران توريس مع برشلونة

كشف الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، تفاصيل وداعه للمدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، في ظل اقتراب رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أنه تحدث معه قبل مغادرته وأنه وجده في حالة جيدة وسعيدًا.

وجاءت تصريحات فليك عقب مشاركة برشلونة في دورة كأس فريولي فينيتسيا جوليا الودية المقامة في إيطاليا، والتي شهدت فوز الفريق الكتالوني على نوتنجهام فورست بهدف دون رد، قبل أن يخسر أمام أودينيزي، وسط استمرار تحركات النادي لإعادة تشكيل قائمة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

فليك: اتخذنا قرارات لم تكن سهلة

وتحدث مدرب برشلونة عن التغييرات التي يشهدها الفريق، مؤكدًا أن التخلي عن بعض اللاعبين كان قرارًا صعبًا، لكنه أصبح ضروريًا لإفساح المجال أمام العناصر الشابة.

وقال فليك: "كان علينا اتخاذ قرارات لم تكن سهلة، لقد نصحتهم. هذا هو الوضع الحالي، ويجب على جميع الفرق إجراء تغييرات، حيث ينبغي ترك مساحة للاعبين الشباب".

فليك يكشف كواليس وداع أراوخو

وعن رونالد أراوخو، أشاد فليك بإمكانياته وشخصيته، لكنه أوضح أن طريقة لعبه لا تتوافق بالشكل الكامل مع الأفكار التي يعتمد عليها في برشلونة.

وقال: "إنه شخص رائع ولاعب ممتاز، لكن طريقة اللعب مختلفة عما أطرحه. إنه قوي ويمتلك السرعة، وهذا أمر مؤسف".

وأضاف: "كان الأمر صعبًا لأنني لم أشركه كما كنت أرغب، ولقد تأثر بالأخطاء التي ارتكبت في الماضي. تحدثنا معًا، ورأيته اليوم بحالة جيدة وسعيدًا، وأتمنى له الأفضل".

برشلونة يفتح الباب أمام الشباب

وأكد فليك أن التغييرات داخل الفريق أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني وإدارة برشلونة لديهما رؤية واضحة بشأن المرحلة المقبلة، رغم الضغوط والحديث المستمر حول مستقبل عدد من اللاعبين.

وأوضح: "التغييرات أمر طبيعي في الحياة وفي كرة القدم. هناك الكثير من الضوضاء حولنا، لكننا نعلم ما نريد، ونريد تحسين الفريق ونحن هادئون".

وتابع: "في الأسبوع المقبل سيصل العديد من اللاعبين، فهذه الفترة التحضيرية للموسم ليست طبيعية، وهناك وقت قصير".

فليك يعلّق على مستقبل فيران توريس

وعن موقف المهاجم الإسباني فيران توريس، الذي تحيط الشكوك بمستقبله في ظل اهتمام عدد من الأندية بضمه، أكد فليك أنه لا يملك معلومات جديدة بشأن اللاعب في الوقت الحالي.

وقال: "أنا أحترم عطلات اللاعبين ولا أعرف أي شيء، لم أتحدث معه، واليوم كنت مركزًا على الدورة الثلاثية".

وتأتي تصريحات فليك في الوقت الذي يترقب فيه برشلونة موقف توريس، خاصة مع وجود اهتمام من أندية أوروبية كبرى بالتعاقد معه، بعد تألقه اللافت مع منتخب إسبانيا خلال كأس العالم 2026.

إشادة برافينيا وفيرمين

وفي ختام تصريحاته، تحدث فليك عن جاهزية رافينيا وفيرمين لوبيز، مشيدًا بالمستوى الذي يقدمانه خلال الفترة التحضيرية.

وقال: "رافينيا يتدرب معنا منذ 10 أيام، ولوبيز أكثر من ذلك بقليل، وأراهما بحالة جيدة".

وأشاد المدرب الألماني بشكل خاص بالبرازيلي رافينيا، قائلًا: "رافا هو اللاعب الأكثر أهمية بالنسبة لي بسبب كثافته القتالية، وهو أحد القادة، ويقاتل من أجل الفريق".

وتشير تصريحات فليك إلى أن برشلونة يدخل المرحلة الأخيرة من التحضير للموسم الجديد وسط تغييرات واضحة في قائمة الفريق، مع اعتماد متزايد على العناصر الشابة، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة حسم ملفات الرحيل والتعاقدات الجديدة.