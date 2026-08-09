سيناريوهات أزمة مضيق هرمز بين أمريكا وإيران.. تفاصيل

تتجه الأنظار إلى مستقبل أزمة مضيق هرمز، في ظل استمرار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع تصاعد التوترات المرتبطة بحركة السفن وناقلات النفط، وسط ترقب للسيناريوهات التي قد تحكم مسار الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن أزمة مضيق هرمز لا تزال مفتوحة أمام عدة سيناريوهات، مشيرًا إلى أن استمرار التفاوض بين واشنطن وطهران يأتي بالتزامن مع تصاعد التوترات واستهداف عدد من السفن والناقلات.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي وروان أبو العينين ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن التفاهمات الجارية بين إيران وسلطنة عمان لا تعني بالضرورة عودة حركة الملاحة في المضيق إلى طبيعتها التي كانت عليها قبل 28 فبراير.

وأشار إلى أن المطروح حاليًا يتضمن إنشاء ممر ملاحي آمن بعيدًا عن الألغام، بما يسمح باستمرار حركة السفن، مؤكدًا أن طبيعة التفاهمات المقبلة ستحدد إلى حد كبير شكل التعامل مع الأزمة.

أدوات الضغط المتبادلة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن كل طرف في الأزمة يستخدم أوراق الضغط المتاحة لديه؛ إذ تسعى إيران إلى زيادة تكلفة الأزمة على دول الخليج، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى الاستجابة لمطالبها.

في المقابل، تستخدم واشنطن التهديد بالتصعيد كوسيلة للضغط على طهران، من أجل دفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وفق الشروط التي تطرحها الإدارة الأمريكية.

ووصف سلامة استهداف ناقلات النفط بأنه «خطأ استراتيجي بالغ» من جانب إيران، نظرًا لما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات على الاستقرار والتنمية والأمن القومي في المنطقة.

وأكد أن استمرار الأزمة يحمل مخاطر كبيرة على حركة الملاحة والطاقة، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بالنسبة للتجارة العالمية.