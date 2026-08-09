نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2026 .. عبر هذا الرابط

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2026 .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تعلن أولا بأول على موقع وزارة التربية والتعليم ، بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بمنظومة تظلمات الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2026 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه هو نفس رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 الذي سجل عليه الطلاب المتظلمين على موقع وزارة التربية والتعليم ، والذي يمكن الدخول عليه من خلال الضغط على https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded

تظلمات الثانوية العامة 2026



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تظلمات الثانوية العامة 2026 ، لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2025 / 2026؛ اعتباراً من الخميس الموافق 30 يوليو 2026 لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.

الإجراءات المتبعة أثناء تظلمات الثانوية العامة 2026

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم رد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026 لجميع الطلاب المتظلمين في حال ثبوت أحقيتهم في الحصول على درجات إضافية غير محسوبة بعد فحص التظلم

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في منظومة تظلمات الثانوية العامة 2026 ، فى حالة تعديل درجات الطالب ، سيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم المدفوعة .

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه طبقاً لضوابط منظومة تظلمات الثانوية العامة 2026 ، تعتمد مذكرات زيادة الدرجات للطلاب المستحقين من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الإمتحان ، ثم تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدأت إرسال موعد ومكان الإطلاع على أوراق متظلمي الثانوية العامة على رابط تظلمات الثانوية العامة 2026

و يمكن للطالب من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة 2026 ، معرفة مكان الإطلاع و تاريخ الإطلاع و موعد الإطلاع بالساعة ، وعنوان مكان الإطلاع بالتفصيل