ارتفاعات وطقس شديد الحرارة.. تعرف على درجات الحرارة اليوم

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها الملحوظ على أغلب أنحاء الجمهورية؛ حيث حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار موجة الطقس شديد الحرارة نهارًا والمصحوب برطوبة عالية تزيد من الإحساس بفرط الحرارة، حيث يسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر وليلاً، بينما تتأثر السواحل الشمالية بأجواء حارة رطبة.

حالة الطقس

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 9 أغسطس 2026.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة 36

الإسكندرية 33

شرم الشيخ 38

مطروح 31

أسوان 41

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

الرياض 46

الدوحة 41

القدس 31

بيروت 31

الخرطوم 39

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

أنقرة 34

موسكو 23