قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تفاصيل جديدة بشأن أسعار الأدوية.. ورسالة مهمة للمواطنين

الأدوية
الأدوية
رحمة سمير

في ظل الجهود الرامية إلى إحكام الرقابة على سوق الدواء وضمان وصول المستحضرات الطبية للمواطنين بصورة آمنة وبأسعار مستقرة، تتجه الدولة إلى تطبيق منظومة التتبع الدوائي باستخدام تقنية الـQR Code، بالتزامن مع التأكيد على عدم وجود نية لتحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة.

الدواء سلعة استراتيجية

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن صناعة الدواء في مصر تمثل سلعة استراتيجية وأمنًا قوميًا، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير الأدوية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع استهداف الوصول بصادرات الدواء المصرية إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.

الأدوية

QR Code لضبط سوق الدواء

وأوضح عوف أن تطبيق نظام الـQR Code على عبوات الدواء يأتي ضمن جهود الدولة لضبط السوق وتفعيل نظام التتبع الدوائي، بما يتيح متابعة رحلة الدواء من المصنع مرورًا بالموزع والصيدلي وصولًا إلى المريض، تحت إشراف هيئة الدواء المصرية.

وأضاف أن الكود يتضمن بيانات أساسية عن المنتج، من بينها اسم الدواء وتاريخ الإنتاج والانتهاء والسعر الجبري، بما يساعد على مواجهة التلاعب بالأسعار.

مواجهة الأدوية المغشوشة والاحتكار

وأشار رئيس شعبة الأدوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من حقك تعرف» الذي يقدمه الإعلامي علي الجمل على قناة «المحور»، إلى أن المنظومة تستهدف القضاء على الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، والحد من احتكار وتخزين الأدوية، إلى جانب مواجهة تهريبها خارج البلاد، مؤكدًا أن الإجراءات تشمل الأدوية المستوردة أيضًا.

تقنية جديدة لتوصيل الأدوية والعلاجات إلى الدماغ

رسالة طمأنة بشأن الأسعار

ووجّه عوف رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا عدم وجود أي نية لتحريك أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، نافيًا ما تردد بشأن إلغاء السعر المطبوع على العبوات، ومشيرًا إلى أن استقرار سعر صرف الدولار والقوة الشرائية يدعمان استقرار الأسعار.

صناعة الأدوية

ماذا تفعل إذا وجدت دواءً بلا QR Code؟

ودعا رئيس شعبة الأدوية المواطنين إلى الإبلاغ فورًا في حال العثور على دواء دون QR Code أو بكود مستخدم مسبقًا، عبر رقم هيئة الدواء المصرية 15301، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأدوية

وتأتي منظومة التتبع الدوائي كإحدى الأدوات التي تستهدف تعزيز الرقابة على سوق الدواء، وحماية المواطنين من المنتجات المغشوشة أو مجهولة المصدر، مع الحفاظ على استقرار أسعار المستحضرات الطبية.

الأدوية رئيس شعبة الأدوية وQR Code الغش والاحتكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

السعدني

أحمد السعدني يحيي ذكرى رحيل زوجته برسالة مؤثرة : أرجو الدعاء

ترشيحاتنا

بنتلي فلاينج سبير

بنتلي فلاينج سبير 2027 .. فخامة بمفهوم السيدان| صور

فورد برونكو

مواصفات وأسعار فورد برونكو موديل 2026 في السعودية

آيفون Ultra

تسريبات تكشف عن لوني آيفون Ultra القابل للطي .. الفضي والأزرق الداكن

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد