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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحق اشتري.. مفاجأة جديدة بشأن أسعار الذهب.. عيار 21 بكام؟

الذهب
الذهب
البهى عمرو

الذهب يعود إلى دائرة الضوء من جديد، فبعد موجة من التراجع الحاد التي دفعت الأسعار إلى مستويات منخفضة، بدأ المعدن الأصفر استعادة بريقه مع عودة الصعود وتحسن حركة الشراء في السوق المحلي.

وبينما يترقب المواطنون والمستثمرون ما ستشهده الأسعار خلال الأيام المقبلة، تفرض التطورات العالمية والجيوسياسية نفسها بقوة على حركة الذهب، وسط توقعات بتحركات جديدة قد تعيد تشكيل خريطة الأسعار خلال الفترة المقبلة، وأن المتخصصون ينصحون بالشراء خلال هذه الفترة قبل الارتفاعات.

الذهب
الذهب 

وكشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب الارتفاع القوي الذي شهدته أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال الأيام الماضية، موضحًا أن موجة الصعود انعكست بشكل مباشر على حركة الأسعار في السوق المصرية.

الذهب
الذهب 

وقال ميلاد، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، إن أسعار الذهب بدأت موجة الصعود الأخيرة منذ الأربعاء الماضي، واستمرت في تسجيل ارتفاعات متتالية، مدفوعة بمجموعة من التطورات الاقتصادية والسياسية التي عززت جاذبية المعدن النفيس.

الذهب
الذهب 


وأوضح رئيس شعبة الذهب والمجوهرات أن بيانات سوق العمل الأمريكي جاءت من أبرز العوامل التي دعمت ارتفاع الذهب، بالتزامن مع تراجع المخاوف بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة على الدولار.

تغير توقعات المستثمرين


وأشار إلى أن تغير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية الأمريكية ينعكس بصورة مباشرة على تحركات الذهب، خاصة مع إعادة الأسواق تقييم مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

الحرب وأسعار النفط ضمن عوامل الصعود


وأضاف ميلاد أن التطورات السياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية كان لها تأثير أيضًا على حركة الذهب، خاصة مع ظهور مؤشرات على إمكانية الوصول إلى حلول سياسية، بالتزامن مع انخفاض أسعار البترول.

وأوضح أن تزامن هذه التطورات خلق مجموعة من المؤشرات التي دعمت حركة الذهب خلال الأيام الماضية، وساهم في دفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة.

قفزة عالمية تنعكس على السوق المصرية


وأكد رئيس شعبة الذهب أن السوق المصرية تأثرت بشكل مباشر بالموجة الصعودية التي شهدتها البورصات العالمية، موضحًا أن حركة الأسعار المحلية ترتبط بدرجة كبيرة بالتغيرات التي تطرأ على السعر العالمي للمعدن النفيس.

قوة العوامل المؤثرة


ولفت إلى أن الذهب سجل قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تحرك من مستويات تقارب 4000 دولار للأوقية إلى نحو 4350 دولارًا، في ارتفاع يعكس قوة العوامل المؤثرة في السوق العالمية.

وشدد ميلاد على أن اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بعدد من المتغيرات، في مقدمتها بيانات الاقتصاد الأمريكي، وقرارات الفيدرالي بشأن الفائدة، إلى جانب التطورات الجيوسياسية وحركة أسعار النفط، باعتبارها عوامل رئيسية في تحديد مسار المعدن النفيس عالميًا ومحليًا.

أسعار الذهب
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5224 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 اليوم بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6095 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق  

أما الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة في السوق، فقد سجل 6966 جنيهات للجرام وفقًا للرصد الصباحي.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 48760 جنيهًا، وفقًا للبيانات التي جرى رصدها صباح اليوم.

الأسعار الحالية فرصة للشراء


كما أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات تلفزيوينة أن أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، موضحًا أن المستويات الحالية تعد مناسبة في ظل توقعاته بارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

الذهب شعبة الذهب سعر الذهب أسعار الذهب

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