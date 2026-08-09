سعر الذهب في الصاغة الآن

أظهرت تداولات الذهب في مصر استقرارًا في تعاملات اليوم الأحد 8-8-2026 وذلك بمختلف محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وسجلت تعاملات الذهب استقرارًا صباح اليوم؛ دون تغيير على مستوى الأعيرة الذهبية.

تحركات الذهب

وارتفع سعر الذهب في يومين اثنين بمقدار 155 جنيهًا وذلك خلال إغلاق أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6125 جنيها

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة7آلاف جنيه للشراء و 6925 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

سجل سعر عيار 22 نحو 6416 جنيها للشراء و 6348 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6125 جنيها للشراء و 6060 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5250 جنيها للشراء و 5194 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49 ألف جنيه للشراء و 48.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4342 دولار للشراء و 4241 دولار للبيع.