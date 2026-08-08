استخراج تصاريح صيد الطيور المهاجرة في مرسى مطروح.. الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت مدينة مرسى مطروح بدء استخراج تصاريح الصيد للمواطنين الراغبين في ممارسة هواية الصيد، بالتزامن مع انطلاق موسم صيد الطيور المهاجرة لعام 2026، والذي يبدأ خلال شهر أغسطس الجاري ويستمر حتى شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد موافقة اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، ووفقًا للاشتراطات والضوابط التي حددتها وزارة البيئة.

موعد استخراج تصاريح الصيد في مرسى مطروح

وقال اللواء محمد رجب، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن إدارة شئون البيئة بالمجلس، بالتنسيق مع شؤون البيئة بالمحافظة، تبدأ في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استخراج تصاريح الصيد اعتبارًا من غد الأحد، وذلك من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة.

وأوضح أن استخراج تصاريح الصيد يتم بعد سداد الرسوم المقررة لحساب صندوق حماية البيئة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، وطبقًا للقرار رقم 209 الصادر عن وزارة البيئة والاشتراطات المنظمة لعملية الصيد.

شروط صيد الطيور المهاجرة في مطروح 2026

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أن قرار وزارة البيئة الخاص بتنظيم صيد الطيور لعام 2026 يتضمن عددًا من الضوابط التي يجب الالتزام بها خلال موسم الصيد.

وتشمل شروط صيد الطيور المهاجرة حظر استخدام الأجهزة الصوتية في جميع أنشطة الصيد البري، سواء الأجهزة التي تعمل بالموجات فوق الصوتية أو أي تقنيات أخرى تستخدم لمحاكاة أو جذب أصوات الطيور.

ويحظر الصيد داخل المحميات الطبيعية، وفقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983، إلى جانب منع إقامة شباك الصيد على مسافة تقل عن 300 متر من شاطئ البحر.

موعد موسم صيد السمان والشرشير الصيفي

وحددت وزارة البيئة فترة إصدار تراخيص الصيد وممارسة الصيد خلال الفترة من شهر أغسطس الجاري وحتى 11 نوفمبر من كل عام، باعتبارها الفترة المسموح خلالها بصيد طائري السمان البري والشرشير الصيفي.

وحددت الوزارة المحافظات التي يسمح فيها بصيد هذه الطيور، ومن بينها محافظة مطروح، مع ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات المحددة لممارسة الصيد خلال الموسم.

إجراءات استخراج تصريح الصيد في مرسى مطروح

يأتي بدء استقبال طلبات استخراج تصاريح صيد الطيور المهاجرة في مرسى مطروح تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بشأن متابعة استقبال طلبات المواطنين واستخراج التراخيص الخاصة بصيد الطيور المهاجرة، وفقًا لقانون البيئة والاشتراطات المنظمة لعملية الصيد.

وأكدت الضوابط المنظمة لموسم الصيد أهمية الالتزام بالأماكن والمواعيد المسموح بها، وعدم استخدام الوسائل المحظورة، حفاظًا على الحياة البرية والبيئة، وضمان ممارسة الصيد وفق القواعد القانونية المنظمة.