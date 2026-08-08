«كرة القدم.. روح كأس العالم 2026».. ندوة ثقافية بمعرض السويس الرابع للكتاب

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء أركان حرب هاني رشاد، محافظ السويس، تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، مساء غدٍ الأحد، ندوة ثقافية بعنوان «كرة القدم.. روح كأس العالم 2026»، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض السويس الرابع للكتاب، المقام خلال الفترة من 6 إلى 15 أغسطس الجاري.



يشارك في الندوة المعلق الرياضي عمرو محسن، والكاتب مجدي عبد الرازق، والكابتن ميمي الطناوي، فيما يدير اللقاء الكاتب قباري البدري، حيث يتناول المشاركون تطور كرة القدم، وتأثيرها في المجتمع، ودورها باعتبارها واحدة من أكثر الظواهر الرياضية حضورًا وتأثيرًا في الحياة اليومية.



وتناقش الندوة العلاقة بين كرة القدم والثقافة والإعلام والجمهور، إلى جانب الدور الذي يمكن أن يؤديه نجوم اللعبة والمعلقون والكتاب الرياضيون في تشكيل الوعي والثقافة الرياضية لدى الجمهور، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها كرة القدم على المستويين المحلي والعالمي.



كما تتناول الندوة بطولة كأس العالم 2026، باعتبارها أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية، وما تمثله من مساحة تجمع جماهير ومجتمعات وثقافات مختلفة حول شغف مشترك بكرة القدم، مع طرح عدد من الرؤى حول حضور اللعبة وتأثيرها خارج حدود الملاعب.



وتأتي ندوة «كرة القدم.. روح كأس العالم 2026» ضمن برنامج متنوع يحرص معرض السويس الرابع للكتاب من خلاله على تقديم فعاليات ثقافية وفكرية وفنية قريبة من اهتمامات الجمهور، إلى جانب ورش الأطفال والأنشطة الموجهة لمختلف الفئات العمرية.



ويواصل المعرض، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، استقبال الجمهور بمشاركة 37 دار نشر، إلى جانب عدد من قطاعات وزارة الثقافة ومكتبة مصر العامة، بما يوفر للزائرين فرصة للاطلاع على إصدارات متنوعة واقتناء الكتب في مختلف مجالات المعرفة.



وتعكس الندوة توجه البرنامج الثقافي للمعرض نحو طرح موضوعات متنوعة تتصل باهتمامات الجمهور اليومية، وتفتح المجال أمام الحوار حول الرياضة باعتبارها جزءًا من المشهد الثقافي والاجتماعي، وليس مجرد منافسات داخل الملاعب.