كسران خط الغاز أسفل ترعة الإسماعيلية.. والمحافظة تحسم علاقته بأعمال التكريك

أكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظات القناة ،أن الكسر الحادث بخط الغاز الطبيعي المار أسفل ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة أبوصوير أنه لا توجد صلة بينه و بين أعمال التكريك أو الحفر الجارية بترعة الإسماعيلية، خلافًا لما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أن أعمال التكريك تتم خلال الفترة من الساعة ١١ مساءً وحتى الساعة ٣ صباحًا ، ولم تبدأ أعمال التكريك في منطقة الكسر حتي تاريخه.

وقال إن حسب نتائج المعاينة الفنية أسفر الفحص الميداني والمعاينات الدقيقة عن وجود كسرين بخط الغاز الطبيعي (الأنبوب الداخلي داخل الجراب)، وبناءً عليه تم اتخاذ التدابير الهندسية فورًا لعزل الجزء المتضرر والبدء في أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة.

وتابع : نؤكد عدم وجود أي تأثير على خطوط الغاز الخاصة بالمنازل، وأنها تعمل بكفاءة عالية وبصورة طبيعية تمامًا.

وقررت الإدارة المركزية للموارد المائية والري إيقاف أعمال تكريك ترعة الإسماعيلية اليوم ولا يوجد أي انقطاع لمياه الشرب اليوم، مع إلغاء الإجراء الاحترازي الذي كان مطروحًا بشأن قطع المياه.

وطمأنة محافظة الإسماعيلية المواطنين بأن كافة الأجهزة التنفيذية والأطقم الفنية متواجدة بالموقع، وأن الموقف تحت السيطرة الكاملة، كما يتم التنسيق لحظيًا عبر مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات الرئيسية لحين الانتهاء من كافة الأعمال الفنية.

وطالبت المحافظة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، واستقاء البيانات من مصادرها الرسمية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.