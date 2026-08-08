بعد فصله من عمله بسبب أزمة الصلاة.. وفاء عامر تكشف عن مفاجأة سارة لمدير المطعم

علقت الفنانة وفاء عامر على منشور متداول عبر موقع فيسبوك يتناول أزمة مدير أحد المطاعم الشهيرة، الذي أعلنت إدارة المطعم فصله على خلفية واقعة السيدة التي قالت إنه منعها من أداء فريضة الصلاة داخل المكان.

وكتبت وفاء عامر في تعليقها على المنشور: «محتاجة أتواصل معاه، عندي شغل له إن كان مناسب».

كانت الواقعة قد أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تفاصيلها وإعلان إدارة المطعم إنهاء عمل المدير.

أعمال وفاء عامر

وشاركت الفنانة وفاء عامر فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل الست موناليزا الذى حقق نجاحا كبيرا

أبطال مسلسل الست موناليزا

شارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.