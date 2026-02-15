وفاء عامر: غياب محمد رمضان أفاد ناس تانية

علقت الفنانة وفاء عامر، على غياب الفنان محمد رمضان، عن الموسم الدرامي الرمضاني للعام الثالث على التوالي بعد مسلسل جعفر العمدة، عام 2023.

وقالت وفاء عامر، في لقاء متلفز لها، إن غياب محمد رمضان عن الموسم دراما رمضان عاد بالنفع على آخرين،

أعمال وفاء عامر

وتشارك الفنانة وفاء عامر، في الموسم الدرامي الرمضاني بمسلسل السرايا الصفراء.

مسلسل السرايا الصفرا

أعلنت قناة النهار عن عرضها مسلسل السرايا الصفرا، من بطولة وفاء عامر، خلال شهر رمضان القادم.

وينتمي مسلسل «السرايا الصفرا» إلى نوعية الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه في إطار مشوّق يتصاعد فيه الصراع والتوتر بين ضرّتين تتنافسان على قلب رجل واحد، ما يكشف عن مشاعر الغيرة والجنون وتأثيرها العميق على العلاقات الإنسانية، في معالجة درامية تحمل العديد من المفاجآت.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم وفاء عامر، إلهام عبد البديع، سارة سلامة، عمرو عبد الجليل، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف السيناريست حسين مصطفى، ومن إخراج جوزيف نبيل.