القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي
رياضة

الأهلي يقدم التهنئة للكابتن جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة

عبدالله هشام

قام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ظهر اليوم، بزيارة الكابتن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتقديم التهنئة؛ بمناسبة توليه حقيبة الوزارة، وحصوله على ثقة القيادة السياسية. 

وضم وفد مجلس إدارة الأهلي كلا من النائب محمد الجارحي، والكابتن سيد عبد الحفيظ، والمهندس حازم هلال، والمهندس إبراهيم العامري، أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، وجمال جبر مدير الإعلام.

 وخلال الزيارة، أعرب مجلس الإدارة عن ثقته الكبيرة في قدرة الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، على تنفيذ الرؤية الطموحة للدولة بما يسهم في تطوير المنظومة الرياضية، وتعزيز مكانتها على المستويين المحلي والقاري، ودعم المنتخبات الوطنية في كافة المحافل الدولية. 

من جانبه، رحب وزير الشباب والرياضة بوفد مجلس إدارة الأهلي، معربًا عن تقديره الخاص لهذه الزيارة، ومشيدًا بدور الأندية والمؤسسات في دعم منظومة الرياضة، والتعاون الكامل لتحقيق المصالح العليا للوطن.

الخطيب جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة الأهلي النادي الأهلي

