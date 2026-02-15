قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
بالأرقام والإنفوجراف.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه في رمضان
طهران: مسألة «تصفير» تخصيب اليورانيوم لم تعد مطروحة على طاولة التفاوض
بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات الادخار
حزمة اجتماعية جديدة.. مساندة نقدية إضافية بـ 400 جنيه لـ 10 ملايين مواطن.. و300 للمستفيدين بمعاش الطفل والرائدات الريفيات
وزير المالية: زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي من 2200 إلى 2350 جنيها
رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي في أفريقيا قبل مواجهة الجيش الملكي بدوري الأبطال

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة حاسمة أمام الجيش الملكي، مساء اليوم الأحد، في تمام السادسة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026.

وفي التوقيت نفسه، يلتقي يانج أفريكانز مع شبيبة القبائل، في مباراة لا تقل أهمية، حيث يتنافس الفريقان على بطاقة التأهل الثانية إلى الدور ربع النهائي.

ترتيب مجموعة الأهلي في أفريقيا

ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الأخيرة:

الأهلي – 9 نقاط

الجيش الملكي – 8 نقاط

يانج أفريكانز – 5 نقاط

شبيبة القبائل – 3 نقاط

ويدخل الأهلي اللقاء متصدرًا للمجموعة، ويكفيه التعادل لضمان التأهل رسميًا، بينما يسعى الجيش الملكي لتحقيق الفوز وانتزاع الصدارة.

التشكيل المتوقع للأهلي

من المنتظر أن يبدأ المدير الفني مارسيل كولر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا (أو يوسف بلعمري)

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، أليو ديانج

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، مروان عثمان، طاهر محمد طاهر

قائمة الأهلي للمباراة

تضم القائمة كلًا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، يوسف بلعمري، كريم فؤاد، أحمد عيد، مروان عطية، حسين الشحات، إمام عاشور، محمد علي بن رمضان، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني، مروان عثمان، وأليو ديانج.

وتحمل الجولة الأخيرة إثارة كبيرة، في ظل الصراع القوي على بطاقة التأهل الثانية، بينما يسعى الأهلي لإنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

