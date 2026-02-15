قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزير العلاقات مع أفريقيا الوسطى والكاميرون
رياضة

ممنوع الشماريخ.. 9 محاذير في مباراة الأهلي والجيش الملكي

عبدالله هشام

كشف الحكم الدولي السابق محمد عادل مسؤول العمليات بالشركة الإفريقية المسؤولة عن تأمين مباراة الأهلي والجيش الملكي المقرر إقامتها اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووجه محمد عادل في تصريحاته لضرورة التزام الجماهير بالتعليمات لخروج المباراة بأفضل صورة ممكنة.

وجاءت محاذير محمد عادل للجماهير كالتالي :

  • فتح أبواب ستاد القاهرة الدولي في الواحدة ظهرًا
  • ليس هناك موعد لغلق أبواب الملعب طالما لم تكتمل السعة الرسمية
  • الفان أي دي والتذكرة شرط أساسي لدخول الملعب
  • ممنوع الألعاب النارية والشماريخ بكافة أنواعها ومحدثات الصوت والدخان وأقلام الليزر والآلات الحادة
  • يرجى الوصول للملعب مبكرًا منعًا للتكدس
  • جمهور الجيش الملكي مخصص له درجة أولى يمين والدخول من الباب الجانبي لقاعة المؤتمرات
  • حاملي دعوات المقصورة الأمامية والرئيسية والأولى يسار الدخول من بوابة آل رشدان
  • حاملي تذاكر الفئة الثانية المواجهة للمقصورة والثالثة شمال الدخول من باب صلاح سالم ..المدخل البحري
  • حاملي تذاكر الفئة الثالثة يمين الدخول من بوابة طريق الاوستراد بوابة النصر

ويستضيف النادي الأهلي، منافسه الجيش الملكي المغربي على ملعب استاد القاهرة الدولي، اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات،من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
تنطلق مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم، الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

باقة سيارات مستعملة في مصر

باقة سيارات مستعملة بـ 300 ألف جنيه

الإصدار التجريبي الأول

بترقيات وتحديثات غير مسبوقة .. أندرويد 17 يصل إلى تلك الأجهزة

باوربنك نويز Qi2 ماج سيف

بسرعة شحن طلقة.. إليك أفضل باور بنك في الأسواق في 2026

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

