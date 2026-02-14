قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
مقابل نقاط الخبز.. حقيقة صرف ياميش رمضان مجانا على بطاقة التموين

ياميش رمضان
ياميش رمضان
خالد يوسف

في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك 2026، تبحث العديد من الأسر عن طرق لشراء ياميش رمضان بأسعار مناسبة أو من خلال دعم الحكومة، وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية صرف منتجات "ياميش رمضان" ضمن سلع فارق نقاط الخبز، من خلال جميع منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات، التي تعمل عادة على صرف السلع التموينية بشكل دوري ومنتظم، إضافة إلى صرف فارق نقاط الخبز عن شهر يناير، وهو ما يسهل على المواطنين الحصول على احتياجاتهم من السلع الأساسية، بما في ذلك ياميش رمضان.

ياميش رمضان ضمن سلع فارق نقاط الخبز

تطرح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين، منتجات ياميش رمضان ضمن قائمة سلع فارق نقاط الخبز، وهي السلع التي يحصل عليها المواطنون مجانًا مقابل ترشيد استهلاك الخبز المدعم على البطاقات التموينية.

ويتيح النظام لكل مستفيد استبدال ما يوفره من نقاط نتيجة تقليل صرف الخبز بسلع غذائية متنوعة، تشمل في موسم رمضان بعض منتجات الياميش والسلع المرتبطة بالشهر الكريم، بما يخفف العبء عن الأسر ويوفر احتياجاتها الأساسية.

كيفية استبدال نقاط الخبز بياميش رمضان

تستمر وزارة التموين، في تقديم خدمة استبدال نقاط الخبز بسلع، تشمل ياميش رمضان، وذلك وفقًا لآلية واضحة، حيث يتم صرف سلع غذائية واستهلاكية بشكل طبيعي، ويتم احتساب عدد الأرغفة المتبقية كنقاط مجمعة، التي يمكن استبدالها في أي وقت خلال الشهر، دون التقيد بأيام معينة. 

ويُقدر سعر رغيف الخبز بـ10 قروش عند استبداله، بدلًا من سعره البالغ 20 قرش، كما يُسمح لكل فرد مقيد على بطاقة التموين باستلام 5 أرغفة يوميًا، أي حوالي 150 رغيفًا شهريًا، وفي حال ترشيد الاستهلاك، يمكن صرف الفارق من خلال مجمعات التموين مقابل سلع متوفرة.

مواعيد تشغيل المخابز في رمضان 2026

حددت وزارة التموين، مواعيد عمل المخابز البلدية خلال رمضان 2026، لتبدأ بعض المخابز عملها من الساعة 7 صباحًا، بينما يبدأ البعض الآخر من الساعة 8 صباحًا، وفقًا لطبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية.

وتنتهي بعض المخابز من العمل في تمام الساعة 5 مساءً، في حين يُسمح لعدد منها بالاستمرار في التشغيل خلال الفترة المسائية حتى الساعة 9 مساءً، وذلك وفقًا لخطة كل مديرية تموين واحتياجات المواطنين في نطاقها.

تنظيم لتخفيف الزحام وتلبية الاحتياجات

يأتي إتاحة سلع رمضانية ضمن نقاط الخبز، وتنظيم مواعيد المخابز، في إطار خطة الوزارة لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم، وتقليل الزحام على المخابز، وضمان انتظام صرف الخبز المدعم طوال اليوم.

كما تهدف الإجراءات إلى منح المواطنين مرونة أكبر في الحصول على احتياجاتهم سواء من الخبز أو من السلع التموينية والرمضانية.

مقابل نقاط الخبز صرف ياميش رمضان ياميش رمضان مجانا على بطاقة التموين بطاقة التموين شهر رمضان المبارك 2026 أصحاب البطاقات التموينية

