يبدأ من 30 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف عن أسعار ياميش رمضان

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزداد تساؤلات المواطنين حول أسعار ياميش رمضان، وفي مقدمتها البلح، أحد المكونات الأساسية على المائدة الرمضانية.

وفي هذا الإطار، أعلن حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أخبارًا سارة للمواطنين، مؤكدًا توافر البلح بكميات كبيرة في الأسواق، واستقرار أسعاره بما يناسب مختلف الفئات.

مصر دولة منتجة للبلح

أكد نقيب الفلاحين أن مصر تُعد من الدول الرائدة في إنتاج البلح، مشيرًا إلى وجود كميات وفيرة منه في الأسواق حاليًا، تزامنًا مع استعدادات المواطنين لاستقبال شهر رمضان، وهو ما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

أسعار البلح تبدأ من 30 جنيهًا

وأوضح أبو صدام، خلال حواره مع الإعلامية إلهام صلاح، أن سعر كيلو البلح يبدأ من 30 جنيهًا، بينما تصل أسعار بعض الأنواع المميزة إلى نحو 120 جنيهًا، مؤكدًا أن الأسعار هذا العام تُعد مناسبة مقارنة بالسنوات الماضية وتراعي مختلف الشرائح الاجتماعية.

ياميش رمضان أقل من العام الماضي

ولفت نقيب الفلاحين إلى أن أسعار ياميش رمضان هذا العام جاءت أقل مقارنة بعام 2025، موضحًا أن هذا الانخفاض يرجع في الأساس إلى تراجع سعر الدولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة والمكونات المرتبطة بها.

مبادرة المليون نخلة تحقق الاكتفاء الذاتي

وأشار أبو صدام إلى أن إطلاق الدولة لمبادرة المليون نخلة أسهم بشكل كبير في زراعة أنواع متعددة من النخيل، كانت تُستورد من الخارج في السابق، مؤكدًا أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من البلح، وأن الاستيراد يقتصر فقط على بعض الأنواع المحدودة القادمة من السعودية.

وأوضح نقيب الفلاحين أن النخلة تبدأ في الإنتاج بعد زراعتها بنحو ثلاث سنوات، وتعتمد في غذائها على المياه الجوفية، كما تتحمل الجفاف والملوحة، وهو ما يجعلها محصولًا استراتيجيًا.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في تصدير البلح المصري للخارج، خاصة بعد اكتمال نتائج مشروع المليون نخلة.