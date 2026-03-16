أرقام كارثية لـ توروب مع الأهلي في أخر 20 مباراة

سقط النادي الأهلي ، في فخ الخسارة أمام منافسه الترجي التونسي ، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب حماد العقربي برادس ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وواصل الأهلي سلسلة الأرقام السلبية التي سقط فيها على مدار الموسم الحالي خصوصا مع توروب المدير الفني حيث ودع بطولة كأس مصر وبطولة كأس عاصمة مصر ،وابتعد عن صدارة جدول الترتيب.

وحقق توروب الخسارة رقم 7 في مشواره مع الأهلي خلال أخر 21 مباراة لعبها الفريق حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 وسجل 26 هدف فيما استقبل 20 هدف .

وطوال مشوار الدنماركي مع الأهلي لعب 29 مباراة حقق الفوز في 14 وتعادل في 8 وخسر 7 مباريات.

واستمر الأهلي في الابتعاد عن الانتصارات للمرة الرابعة على التوالي بدوري أبطال أفريقيا حيث كان أخر انتصاراته في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام يانج أفريكانز بنتيجة 1-1 وبعدها تعادل سلبي مع شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي في دور المجموعات.