مصرع شابين في تصادم دراجة بخارية وسيارة نقل بالشرقية

لقي شخصين مصرعهما اثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية كانا يستقلانها، بميدان المحطة بنطاق مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثامين والتحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد استقبال كل من "محمد . م . ب" 20 سنة، و "عمر . ع . م" 19 سنة جثث هامدة مقيمان دائرة مركز أبو كبير وتم التحفظ على الجثث بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

