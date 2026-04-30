محافظا الدقهلية والشرقية يفتتحان مؤتمر أمراض الكلى بـ جزيرة الورد | صور

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مؤتمر الشرقية لأمراض الكلى، والذي أُقيم بنادي جزيرة الورد بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية والمنسق العام للمؤتمر، والدكتور مجدي مرشدي وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور ياسر هندي رئيس المؤتمر، والدكتور أيمن الرفاعي رئيس الجمعية المصرية لأمراض الكلى، والنائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس نادي جزيرة الورد ، وعدد من وكلاء وزارة الصحه السابقين وعدد من العلماء والباحثين .، ووجه " محافظ الدقهلية " الشكر لمحافظ الشرقية على تشريفه وإقامة المؤتمر على أرض محافظة الدقهلية، مؤكدًا أن انعقاد مؤتمر لمحافظة الشرقية بالمنصورة يعكس روح التعاون والتكامل بين المحافظات من أجل خدمة المواطن المصري بلا استثناء.

وأعرب " مرزوق " عن سعادته بوجوده وسط هذه النخبة المتميزة من العلماء والأطباء، مؤكدًا أن مثل هذه المؤتمرات العلمية تسهم في الخروج بتوصيات ونتائج تخدم المرضى وتدعم جهود العلاج والرعاية الصحية.

وأكد " المحافظ " علي أن المنصورة هي عاصمة الطب في مصر وقلعة العلماء والمتميزين، معربًا عن فخره بكونه محافظًا لهذه المحافظة العريقة التي أنجبت لمصر أعلامًا في مختلف المجالات.

وفي نهاية افتتاح المؤتمر تم اهداء درع المؤتمر الي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحه بالدقهليه وقيادات المؤتمر .