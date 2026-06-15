قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملخص وأهداف انتصار السويد بخماسية على تونس بكأس العالم
بالأرقام.. تاريخ بلجيكا في المونديال قبل مواجهة الفراعنة
الرئيس السيسي يستقبل اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات
خبير استراتيجي: مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لا تعني انتهاء الخلاف.. والملف النووي الأكثر تعقيدًا
بـ 140 جنيه.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة عن ثاني أكسيد التيتانيوم وعصير القصب
المجموعة الثامنة تشتعل مبكرًا.. السعودية في اختبار الأوروجواي وإسبانيا تبدأ رحلة اللقب أمام الرأس الأخضر
أسعار السجائر المحلي والمستورد في الأسواق اليوم
الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق أمريكا وإيران ويدعو لفتح هرمز واحترام سيادة لبنان
محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون في الاستقرار المالي والسياسة النقدية
قمة مصرية أمريكية مرتقبة في "إيفيان".. الرئيس السيسي يشارك في قمة مجموعة السبع بفرنسا
مسافة متر.. ابعد التليفون عن عداد الكهرباء لهذا السبب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون في الاستقرار المالي والسياسة النقدية

حسن عبدالله
حسن عبدالله
محمد يحيي

استقبل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري،  بمقر البنك، فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ البنك المركزي المصري بنظيره التونسي في بلده الثاني مصر، مشيدًا بعمق الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وتونس، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين


وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البنكين المركزيين في كافة المجالات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين  والتي تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
كما استعرض الجانبان أبرز التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وجهود البنكين المركزيين في مواجهة التحديات الجيوسياسية العالمية والإقليمية الراهنة، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم خطط التنمية وتحقيق النمو المستدام.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي  في سبتمبر 2024 ، تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي مصر وتونس اخبار مصر مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

صرف مرتبات يونيو 2026 في مصر وجدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

منتخب مصر

قناة مجانية تنقل مواجهة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم

بدون اشتراك.. القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

ليلي عبد اللطيف

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات المنتخب المصري في كأس العالم 2026

الزمالك

تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

البحث عن الضحايا

6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية

ترشيحاتنا

وزراء الصحة والصناعة و الاستثمار

وزراء الصحة والصناعة والاستثمار: منح الشركات فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها وخفض نسب السكر تدريجيًا

مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

الأنبا أرساني

هل كل صوم مقبول؟.. الأنبا أرساني أسقف هولندا يجيب

بالصور

جمال وأنوثة.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد