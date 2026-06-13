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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الحكومة تعلن رفع مستهدفات طرح أذون خزانة بـ10 مليارات جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

رفع  البنك المركزي المصري ؛ من حجم طرح أدوات دين محلية خلال الأسبوع الجاري بمعدل 10مليارات جنيه وذلك على أساس أسبوعي.

ويسعي البنك المركزي بشكل دوري؛ العمل على طرح أدوات دين من أذون وسندات الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

وحسب ما ذكرته نشرة الإكتتاب المستهدفة خلال الأسبوع الجاري والتي تتضمن التعاون مع وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، وهي في صورة استثمارات مالية غير مباشرة؛ لدعم الموازنة العامة؛ نيابة عن وزارة المالية

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري، قيمة إجمالية تبلغ 195 مليار جنيه بما يعادل 3.755مليار دولار، ومقارنةبـ 185 مليار جنيه بما يساوي 3.57 مليار دولار في الأسبوع الماضي.

توزيعات أدوات الدين

وثبت البنك المركزي المصري من حجم بيع أذون خزانة وتحديدًأ من آجال "91 و273 و 182 و 364 يوما" بقيمة تبلغ 155 مليار جنيه بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

ومن المستهدف طرح  الأذون" في مزادين اثنين" الأول غدا الأحد، والثاني يوم الخميس المقبل.

ومن المقرر طرح أذون خزانة 91 و 273 يوماً بقيمة 60 مليار جنيه اعتباراً من غدٍ الأحد بزيادة 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وسيتم طرح مزاد آخر، يوم الخميس المقبل، يتضمن بيع أجل 182 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 70 مليار جنيه، بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه؛ بنفس طرح الأسبوع الماضي.

ورفع البنك المركزي المصري من حجم طرحه لسندات خزانة ذات العائد الثابت، بمقدار 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي؛ ليصل مجمل المستهدف بيعه من استحقاقات الخزانة بالعملة المحلية بقيمة 40 مليار جنيه 

وتتضمن سندات ذات عائد ثابت تبلغ 25 مليار جنيه تتضمن استحقاق خزانة لمدة 3 سنوات و استحقاق 10 سنوات ذو عائد متغير بقيمة 15 مليار جنيه

البنك المركزي المصري طرح أدوات دين وزارة المالية سندات خزانة مال واعمال الفجوة التمويلية الخزانة العامة اخبار مصر

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