البنك المركزي الياباني يواجه اختبارًا جديدًا .. والمستثمرون يراهنون على رفع أسعار الفائدة

يواجه البنك المركزي الياباني اختبارًا جديدًا في التواصل مع الأسواق بعد تأكد غياب محافظه كازو أويدا عن اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل، في وقت يراهن فيه المستثمرون على رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم ودعم الين

وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية أنه من المتوقع أن يغيب أويدا عن اجتماع بنك اليابان المركزي يومي 15 و16 يونيو الجاري، كما سيمتنع عن التصويت، لكنه سيعبر عن آرائه من خلال بيان مكتوب.

وسيتولى نائب المحافظ ريوزو هيمينو رئاسة الاجتماع بالإنابة، بينما سيعقد نائب المحافظ الآخر شينيتشي أوتشيدا المؤتمر الصحفي الذي يلي الاجتماع.

ومن غير المرجح أن يؤدي غياب أويدا إلى تغيير التوقعات المتعلقة برفع الفائدة، إلا أن حالة عدم اليقين تتزايد بين المشاركين في السوق بشأن مدى وضوح الرسائل التي سينقلها أوتشيدا خلال المؤتمر الصحفي.

وقد ساهم النهج الحذر الذي يتبعه بنك اليابان تجاه رفع أسعار الفائدة في الضغط على الين بسبب الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في تي آند دي لإدارة الأصول: «خصوصًا في سوق السندات، اعتاد المستثمرون على أسلوب أويدا في التواصل، ليس فقط على ما يقوله، بل أيضًا على تعابير وجهه والأجواء التي يخلقها خلال المؤتمر الصحفي. ومن دون أويدا، قد يصبح من الأصعب فهم ما يفكر فيه بنك اليابان، كما قد يجد متداولو السندات والعملات صعوبة أكبر في تفسير رؤية البنك، وهو ما قد يزيد من حالة عدم اليقين».

ومع ذلك، فمن الممكن أيضًا أن يقدم أوتشيدا رسالة أكثر وضوحًا بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلًا، على عكس ميل أويدا إلى تبني موقف متوازن. وسيكون أي توجيه بشأن سرعة تحرك بنك اليابان مجددًا، في حال تم رفع الفائدة خلال الاجتماع، عاملًا رئيسيًا بالنسبة لسوق العملات بعد صدور القرار يوم الثلاثاء.

ويراهن المستثمرون على أن بنك اليابان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة قريبًا لمكافحة التضخم والحد من ضعف الين. ومن المقرر أن يدرس المسؤولون الأسبوع المقبل زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة الأساسي، مع بحث إمكانية تنفيذ زيادة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأظهرت عقود المبادلة المرتبطة بمؤشرات الفائدة لليلة واحدة أن احتمالات رفع الفائدة تراجعت مؤقتًا إلى نحو 73% صباح الخميس، قبل أن تعود الأسواق إلى تسعير الخطوة بشكل شبه كامل مرة أخرى، وفقًا لبيانات بلومبرج.

واستقر الين تقريبًا عند 160.50 مقابل الدولار، بينما ارتفعت عقود السندات اليابانية لأجل 10 سنوات المستحقة في سبتمبر بمقدار 4 نقاط إلى 127.51.

وقالت كارول كونج، استراتيجي العملات في بنك كومنولث الأسترالي: «لا يزال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يبدو شبه مؤكد، لكن السؤال الأكبر بالنسبة للأسواق هو كيفية إدارة أوتشيدا للمؤتمر الصحفي».

وأضافت: «إذا نفذ بنك اليابان الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة، فمن شأن ذلك أن يساعد في طمأنة المستثمرين بشأن استقلالية البنك، وأن يمنح صناع السياسات مساحة أكبر لتقييم توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة».