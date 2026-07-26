سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر الأحد 26 يوليو 2026 بالبنوك

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المصرية ومكاتب الصرافة، وسط استمرار اهتمام المواطنين، خاصة المسافرين إلى الكويت والعاملين بها، بمتابعة حركة أسعار العملة الكويتية بشكل يومي، لمعرفة أفضل أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك، حيث بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 161.74 جنيه للشراء و166.92 جنيه للبيع.

كم سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 26 يوليو 2026؟

واصل سعر الدينار الكويتي استحواذه على اهتمام المتعاملين في سوق الصرف المصري، مع إعلان البنوك آخر تحديثات أسعار الشراء والبيع في نهاية تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2026، والتي أظهرت تراجعًا ملحوظًا في عدد من البنوك مقارنة بالتحديثات السابقة، مع استمرار وجود فروق سعرية محدودة بين بنك وآخر.

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وتُعد العملة الكويتية من أكثر العملات العربية التي تحظى بمتابعة يومية داخل السوق المصرية، نظرًا لارتباطها بتحويلات العاملين في دولة الكويت، إضافة إلى احتياجات المسافرين والمتعاملين في سوق النقد، وهو ما يجعل أسعارها محل اهتمام دائم.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 161.74 جنيه للشراء، و166.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 162.76 جنيه للشراء، و166.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 161.35 جنيه للشراء، و167.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك إتش إس بي سي نحو 166.53 جنيه للشراء، و166.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي نحو 166.56 جنيه للشراء، و166.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 163.90 جنيه للشراء، و166.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس نحو 163.92 جنيه للشراء، و166.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول نحو 164.83 جنيه للشراء، و166.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي نحو 162.05 جنيه للشراء، و166.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 164.03 جنيه للشراء، و167.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 163.11 جنيه للشراء، و167.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي نحو 162.55 جنيه للشراء، و166.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان نحو 160.70 جنيه للشراء، و166.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي نحو 158.94 جنيه للشراء، و166.92 جنيه للبيع.

ما أعلى وأقل سعر للدينار الكويتي اليوم؟

أظهرت آخر تحديثات أسعار الصرف أن أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي سُجل في المصرف العربي الدولي عند 166.56 جنيه للشراء، بينما جاء أقل سعر للشراء في البنك المصري الخليجي عند 158.94 جنيه، في حين سجل أعلى سعر للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 167.65 جنيه، وهو ما يعكس استمرار وجود فروق سعرية محدودة بين البنوك وفقًا لسياسات التسعير المطبقة لدى كل بنك.

لماذا يهتم المواطنون بمتابعة سعر الدينار الكويتي؟

تحظى أسعار الدينار الكويتي بمتابعة واسعة داخل مصر، خاصة من العاملين في دولة الكويت وأسرهم، إلى جانب المسافرين والراغبين في إجراء تحويلات مالية، حيث تساعد متابعة الأسعار اليومية في اختيار أفضل توقيت لإجراء عمليات الشراء أو البيع وفقًا لآخر تحديثات البنوك.

كما يحرص المتعاملون في سوق الصرف على متابعة تحديثات أسعار العملات العربية والأجنبية بصورة مستمرة، باعتبارها من المؤشرات المهمة التي تعكس حركة التداول داخل القطاع المصرفي، وتوفر صورة واضحة عن أسعار الصرف الرسمية المعلنة في مختلف البنوك المصرية.