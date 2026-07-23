ارتفاع العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه.. الدينار الكويتي يقترب من 167 جنيهًا

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري تحركات صاعدة خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يوليو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية خلال الأسبوع الجاري.

وسجل الدينار الكويتي أعلى قيمة بين العملات العربية، ليبلغ 161.90 جنيهًا للشراء و167.01 جنيهًا للبيع، فيما سجل الريال السعودي 13.62 جنيهًا للشراء و13.69 جنيهًا للبيع.



وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 13.94 جنيهًا للشراء و13.99 جنيهًا للبيع، بينما سجل الريال القطري 13.02 جنيهًا للشراء و14.10 جنيهًا للبيع، في حين وصل الدينار الأردني إلى 71.52 جنيهًا للشراء و72.59 جنيهًا للبيع.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل الدولار الأمريكي 51.03 جنيهًا للشراء و51.13 جنيهًا للبيع، بينما بلغ اليورو 58.47 جنيهًا للشراء و58.68 جنيهًا للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 68.51 جنيهًا للشراء و68.85 جنيهًا للبيع.

كما سجل الفرنك السويسري 63.07 جنيهًا للشراء و63.34 جنيهًا للبيع، فيما بلغ الدولار الكندي 36.35 جنيهًا للشراء و36.50 جنيهًا للبيع، وسجل الدولار الأسترالي 35.81 جنيهًا للشراء و36.06 جنيهًا للبيع.

وفي العملات الآسيوية والأوروبية الأخرى، سجل اليوان الصيني 7.57 جنيهًا للشراء و7.59 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر 100 ين ياباني 31.47 جنيهًا للشراء و31.57 جنيهًا للبيع.

كما سجلت الكرونة الدنماركية 7.82 جنيهًا للشراء و7.85 جنيهًا للبيع، وبلغت الكرونة السويدية 5.27 جنيهًا للشراء و5.30 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الكرونة النرويجية 5.32 جنيهًا للشراء و5.35 جنيهًا للبيع.

وفي سياق متصل، واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تسجيل مستويات قياسية، بعدما ارتفع بنهاية يونيو الماضي بنحو 1.94 مليار دولار على أساس شهري، ليصل إلى 55.072 مليار دولار، مقابل 53.13 مليار دولار في مايو، بما يعكس استمرار تحسن مؤشرات السيولة بالنقد الأجنبي ودعم استقرار سوق الصرف.