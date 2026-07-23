أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 23 -7-2026

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 23 يوليو 2026، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 23-7-2026

ورفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار في مارس الماضي، بسبب التأثيرات السلبية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية علي إيران في 28 فبراير 2026 وصعود أسعار النفط عالميا.

وحددت وزارة البترول سعر لتر بنزين 95 بـ24 جنيهًا، فيما بلغ سعر لتر بنزين 92 نحو 22.25 جنيه، أما بنزين 80 فيُباع بـ20.75 جنيه للتر، في حين استقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه.

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس

أصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:

-سعر لتر البنزين 95: 24 جنيه للتر.

-سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.

-سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.

-سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر.

أسعار أسطوانة البوتاجاز وغاز السيارات اليوم الخميس

-سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا.

-بلغت سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا.

-تراوح سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.