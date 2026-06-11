قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد دعمها للأمن الدوائي والصحي في أفريقيا
تراجع أمريكي ووساطة قطرية.. الاتفاق بين واشنطن وطهران يقترب من خط النهاية
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 والإجازات المتبقية حتى نهاية العام
حقيقة وجود البطيخ المسرطن في السوق المصرية.. خاص
رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026
البابا لاون من جزر الكناري: الكنيسة مدعوة إلى بناء حضارة المحبة والإبحار برجاء وسط تحديات العالم
دينا رامز بتعيط في المستشفى | بسمة وهبة تعلن خبرا غير متوقع على الهواء
قنوات مجانية تنقل مباريات كأس العالم 2026
محامٍ يعتزم التقدم ببلاغ للنائب العام بسبب الفيديو المسيء للمرأة المصرية
استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة
خوليان كينيونيس يفتتح أهداف كأس العالم للمكسيك في جنوب إفريقيا
تردد القناة الجزائرية الأولى الناقلة لمباراة افتتاح كأس العالم 2026 بين المكسيك وجنوب إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026

حدود السحب اليومي
حدود السحب اليومي
عبد العزيز جمال

يتساءل ملايين العملاء في مصر عن حدود السحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وتطبيق «إنستاباي» بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي جاءت بهدف تسهيل المعاملات المالية وتلبية احتياجات الأفراد والشركات.

ورفع البنك المركزي في وقت سابق حدود السحب اليومي سواء من داخل فروع البنوك أو عبر ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب تحديد سقف التحويلات والمعاملات عبر تطبيق «إنستاباي»، ضمن إطار تنظيم الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الشمول المالي في مصر.

رسميًا.. رسوم السحب من الـATM وإنستاباي بعد قرار المركزي الأخير

الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك

وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، يبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك بالعملة المحلية 250 ألف جنيه للفرد ، وذلك لتيسير حصول العملاء على السيولة النقدية اللازمة لإنجاز معاملاتهم المختلفة، سواء للأفراد أو للشركات.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي على دعم الاحتياجات المالية المتزايدة للعملاء، مع تقليل عدد مرات السحب خلال اليوم الواحد، خاصة لأصحاب المعاملات المالية الكبيرة.

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM

حدد البنك المركزي الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) عند 30 ألف جنيه ، مع استمرار إتاحة خدمات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة يوميًا.

وقد تم رفع هذا الحد مؤخرًا لتلبية احتياجات العملاء الذين يعتمدون بشكل أساسي على ماكينات الصراف الآلي في الحصول على السيولة النقدية، مما يقلل من حاجتهم للتوجه إلى فروع البنوك.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

تظل عمليات السحب النقدي مجانية عند استخدام العميل ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المُصدر للبطاقة، بينما تُطبق الرسوم المقررة عند السحب من ماكينات البنوك الأخرى وفقًا للتعريفة المعتمدة.

بعد قرار المركزي رسميًا.. حد السحب اليومي من البنوك وماكينات الـATM

وتختلف قيمة رسوم السحب من بنك لآخر، حيث تبلغ رسوم السحب من ماكينات البنك التجاري الدولي 7 جنيهات، بينما تبلغ 5 جنيهات في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية .

حدود السحب والتحويل عبر إنستاباي

يتيح تطبيق «إنستاباي» إجراء التحويلات المالية بشكل لحظي بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وقد تم تحديد الحد الأقصى للسحب والتحويل اليومي عبر التطبيق على النحو التالي:

  • 70 ألف جنيه: كحد أقصى للمعاملة الواحدة.
  • 120 ألف جنيه: كحد أقصى لإجمالي المعاملات اليومية.

وتأتي هذه الحدود ضمن الضوابط المنظمة لخدمات الدفع والتحويل الإلكتروني، بما يضمن سرعة تنفيذ المعاملات مع الحفاظ على مستويات الأمان المصرفي وحماية العملاء من أي عمليات احتيال محتملة.

السحب النقدي

كيفية الاختيار بين وسائل السحب المختلفة

مع توفر هذه الخيارات المتعددة، يمكن للعملاء اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم:

  • للمعاملات الكبيرة: يُفضل السحب من فروع البنوك حيث يصل الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه.
  • للسحب اليومي السريع: يمكن استخدام ماكينات ATM بحد أقصى 30 ألف جنيه يوميًا.
  • للتحويلات الفورية: يُعد تطبيق إنستاباي الخيار الأمثل بحد إجمالي يومي 120 ألف جنيه.

 

حدود السحب اليومي حدود السحب اليومي من البنوك atm الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي حدود السحب والتحويل عبر إنستاباي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المشاجرة

تعليم الشرقية تكشف حقيقة تعرض معلمة للاعتداء بسبب رفضها السماح بالغش في الامتحانات

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

قنوات تبث مباريات كأس العالم

اتفرج ببلاش .. قنوات مجانية على النايل سات تبث مباريات كأس العالم 2026

الطفل امام والده وخاله

رموا ابنهم في الشارع.. الأب رفض استلامه والأم تخلت عنه.. مأساة طفل وحيدًا في الشارع

ترشيحاتنا

صام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

عصام شيحة : منظمة حقوق الإنسان واجهت تحديات كبيرة للحفاظ على استقلاليتها

الأسرة

استشارية علاقات إنسانية: لا يجوز تحميل المرأة وحدها مسؤولية تفكك الأسرة

مواقع التواصل

خبير أسري يحذر : مواقع التواصل أصبحت أحد أبرز أسباب الخلافات الزوجية

بالصور

بالحجاب والعباءة السوداء .. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

مع صلصة ودقة بطعم لا يقاوم .. طريقة عمل الكشري المصري على أصوله

طريقة عمل كشري الحلة الواحدة
طريقة عمل كشري الحلة الواحدة
طريقة عمل كشري الحلة الواحدة

ضبط 13 طن جلود وأمعاء وأجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مزرعة بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تركي آل الشيخ ينشر فيديو جديدًا من كواليس مسلسل الأمير بطولة أحمد عز

كواليس مسلسل الامير
كواليس مسلسل الامير
كواليس مسلسل الامير

فيديو

الاسرة السورية

استغاثة مصري بعد إصابته بـ45 غرزة بالوجه في مشاجرة مع أسرة سورية.. واتهامات متبادلة

مصطفى قمر

بفكرة غير متوقعة .. مصطفى قمر يظهر في هيئة هيكل عظمي بكليب أنا

السائق

مشهد صادم على دائري المنيب وتهديد بالموت .. سائق تريلا يرقص أثناء القيادة

الاعتداء على معلمة

مفاجأة جديدة في واقعة الاعتداء على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد