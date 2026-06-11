رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026

يتساءل ملايين العملاء في مصر عن حدود السحب اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وتطبيق «إنستاباي» بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي جاءت بهدف تسهيل المعاملات المالية وتلبية احتياجات الأفراد والشركات.

ورفع البنك المركزي في وقت سابق حدود السحب اليومي سواء من داخل فروع البنوك أو عبر ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب تحديد سقف التحويلات والمعاملات عبر تطبيق «إنستاباي»، ضمن إطار تنظيم الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز الشمول المالي في مصر.



الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك

وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري، يبلغ الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك بالعملة المحلية 250 ألف جنيه للفرد ، وذلك لتيسير حصول العملاء على السيولة النقدية اللازمة لإنجاز معاملاتهم المختلفة، سواء للأفراد أو للشركات.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي على دعم الاحتياجات المالية المتزايدة للعملاء، مع تقليل عدد مرات السحب خلال اليوم الواحد، خاصة لأصحاب المعاملات المالية الكبيرة.

الحد الأقصى للسحب من ماكينات ATM

حدد البنك المركزي الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي (ATM) عند 30 ألف جنيه ، مع استمرار إتاحة خدمات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة يوميًا.

وقد تم رفع هذا الحد مؤخرًا لتلبية احتياجات العملاء الذين يعتمدون بشكل أساسي على ماكينات الصراف الآلي في الحصول على السيولة النقدية، مما يقلل من حاجتهم للتوجه إلى فروع البنوك.

رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

تظل عمليات السحب النقدي مجانية عند استخدام العميل ماكينة الصراف الآلي التابعة للبنك المُصدر للبطاقة، بينما تُطبق الرسوم المقررة عند السحب من ماكينات البنوك الأخرى وفقًا للتعريفة المعتمدة.



وتختلف قيمة رسوم السحب من بنك لآخر، حيث تبلغ رسوم السحب من ماكينات البنك التجاري الدولي 7 جنيهات، بينما تبلغ 5 جنيهات في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية .

حدود السحب والتحويل عبر إنستاباي

يتيح تطبيق «إنستاباي» إجراء التحويلات المالية بشكل لحظي بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وقد تم تحديد الحد الأقصى للسحب والتحويل اليومي عبر التطبيق على النحو التالي:

70 ألف جنيه: كحد أقصى للمعاملة الواحدة.

120 ألف جنيه: كحد أقصى لإجمالي المعاملات اليومية.

وتأتي هذه الحدود ضمن الضوابط المنظمة لخدمات الدفع والتحويل الإلكتروني، بما يضمن سرعة تنفيذ المعاملات مع الحفاظ على مستويات الأمان المصرفي وحماية العملاء من أي عمليات احتيال محتملة.



كيفية الاختيار بين وسائل السحب المختلفة

مع توفر هذه الخيارات المتعددة، يمكن للعملاء اختيار الوسيلة الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم: