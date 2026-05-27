عقب عودة الخدمة وشكاوى الـ ATM.. حدود السحب والتحويل عبر تطبيق "إنستاباي"

​سادت حالة من التساؤل والترقب بين قطاع عريض من المواطنين ومستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية خلال الساعات القليلة الماضية، حول الحدود القصوى للسحب والمعاملات المالية عبر تطبيق "إنستاباي" (InstaPay). 

وجاء ذلك بالتزامن مع عودة خدمات التطبيق للعمل بشكل طبيعي ومنتظم، بعد إصلاح عطل فني مفاجئ واجه بعض المستخدمين وأدى إلى توقف مؤقت في إتمام بعض العمليات.

كما جاء ذلك بعد شكاوى عدد كبير من المواطنين من عدم توافر خدمات السحب من ماكينات الـ ATM سواء بسبب تعطل الماكينات أو الزحام عليها أو بسبب عدم توافر النقدية بها.

​عودة الاستقرار وفزع مؤقت

​وكان تطبيق "إنستاباي" قد شهد أول أمس، تذبذباً في الخدمة أسفر عن شكاوى بعض المستخدمين من عدم القدرة على الدخول للحسابات أو تحويل الأموال، وهو ما أرجعه خبراء التقنية إلى تحديثات دورية أو ضغط مفاجئ على السيرفرات. 

ومع عودة النظام للعمل بكامل كفاءته، تصدرت التساؤلات حول "الحدود المسموح بها يومياً وشهرياً" محركات البحث، خوفاً من وجود أي تعديلات جديدة.

​حدود المعاملات المالية عبر "إنستاباي"

و​وفقاً للتعليمات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري المنظمة للشبكة القومية للمدفوعات اللحظية، فإن الحدود القصوى للمعاملات المالية عبر التطبيق مستقرة كما هي ولم تشهد أي تغييرات جديدة عقب العطل الفني، وجاءت على النحو التالي:

  • الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه
  • الحد الأقصى اليومي (إجمالي التحويلات في اليوم) 120 ألف جنيه
  • الحد الأقصى الشهري (إجمالي التحويلات في الشهر) 400 ألف جنيه 

مميزات مستمرة وتأكيد على الأمان

​يُذكر أن تطبيق "إنستاباي"، يخضع تحت الإشراف المباشر من البنك المركزي المصري، وقد أحدث طفرة في الشارع المالي بمصر؛ نظراً لما يقدمه من ميزات تتيح للمواطنين:

  1. ​التحويل اللحظي للأموال طوال 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع (حتى في الإجازات الرسمية)
  2. ​تعدد خيارات التحويل سواء من خلال (رقم الهاتف، عنوان التعريف اللحظي IPA، رقم الحساب البنكي، أو رقم بطاقة ميزة)
  3. ​مجانية الخدمة حتى الآن، مما يجعله الخيار الأول للمواطنين بدلاً من الانتقال للفروع أو ماكينات الصراف الآلي (ATM)

وأهاب خبراء التحول الرقمي بالمتعاملين ضرورة تحديث التطبيق إلى آخر نسخة متوفرة على المتاجر الرسمية (App Store / Google Play) لضمان تلافي أي مشكلات تقنية قد تظهر جراء التحديثات الأخيرة للسيرفرات، مع التأكيد على أن أموال المودعين وبياناتهم تشهد أعلى معايير التشفير والأمان البنكي.

