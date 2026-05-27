قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
140 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى
الملك سلمان بن عبد العزيز: نشكر المولى عز وجل أن شرّفنا بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج
أسعار الذهب أول أيام عيد الأضحى 2026.. ارتفاع عيار 21 والجنيه الذهب
لماذا يجب زيارة الأقارب أول يوم العيد؟.. الإفتاء: احرصوا عليها لـ4 أسباب
الرئيس السيسي يشارك قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين تناول الإفطار بالحديقة المركزية بالقيادة الاستراتيجية
خطيب الجامع الأزهر: عيد الأضحى يجسد أعظم معاني التضحية والبذل والعطاء
الداخلية: استعدادات أمنية مكثفة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك
تراجع أسعار الزيت والبيض وتحركات محدودة للأرز والسكر أول أيام عيد الأضحى 2016
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد بمسجد الرحمن الرحيم بمقر القيادة الاستراتيجية
وسط أهله وناسه.. أحمد العوضي يحتفل بعيد الأضحى في "عين شمس"
وزير دفاع الاحتلال: قضينا على القائد الرابع للجناح العسكري لحركة حماس في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
أسماء عبد الحفيظ

مع أجواء عيد الأضحى وانشغال الأسر بالذبح والعزومات وتحضير الأطعمة، تنتشر بعض العادات الخاطئة التي قد تؤدي إلى فساد اللحوم والإصابة بالتسمم الغذائي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام العيد.

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي 

ويُحذّر الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من ترك اللحوم خارج الثلاجة لفترات طويلة بعد الذبح من أكثر الأخطاء الشائعة التي يفعلها كثير من المصريين دون الانتباه لخطورتها الصحية.

لماذا تعتبر هذه العادة خطيرة؟

بعد الذبح مباشرة تكون اللحوم مُعرّضة للبكتيريا بشكل أكبر، ومع الحرارة المرتفعة تبدأ الميكروبات في التكاثر بسرعة إذا تُركت اللحمة لساعات طويلة دون تبريد أو تهوية مناسبة.

ويؤكد المتخصصون أن فساد اللحوم قد يحدث أحيانًا دون ملاحظة واضحة في البداية، خاصة إذا تم طهيها بعد التخزين الخاطئ.

أخطاء شائعة تسبب التسمم الغذائي في العيد

ترك اللحوم داخل أكياس وهي ساخنة

من أكثر العادات المنتشرة وضع اللحمة فورًا داخل أكياس بلاستيكية بعد الذبح وهي ما تزال ساخنة، وهو ما يؤدي إلى:

  • احتباس الرطوبة
  • تكاثر البكتيريا
  • ظهور روائح غير طبيعية
  • فساد اللحوم بسرعة

تكديس اللحوم فوق بعضها

وضع كميات كبيرة من اللحوم فوق بعضها دون تهوية يمنع خروج الحرارة منها، مما يسرع نمو البكتيريا خاصة في فصل الصيف.

ترك اللحمة خارج الثلاجة لساعات طويلة

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة

بعض الأسر تترك اللحوم في المطبخ أو الشرفة لفترات طويلة قبل التقسيم أو التخزين، وهي من أخطر العادات التي قد تسبب التلوث الغذائي.

استخدام أدوات غير نظيفة

عدم تنظيف السكاكين أو الأسطح المستخدمة في التقطيع قد ينقل البكتيريا للحوم بسهولة، خاصة عند التعامل مع الأحشاء الداخلية.

كيف تحفظ اللحوم بطريقة صحيحة؟

ينصح الأطباء البيطريون وخبراء التغذية بعدة خطوات مهمة:

  • ترك اللحمة تبرد وتهدأ أولًا في مكان جيد التهوية
  • عدم تغطيتها وهي ساخنة
  • تقسيمها في أكياس صغيرة
  • وضعها في الثلاجة أو الفريزر بعد التهوية
  • الحفاظ على نظافة أدوات الذبح والتقطيع

علامات تشير إلى فساد اللحوم

هناك علامات لا يجب تجاهلها، منها:

  • رائحة كريهة أو حامضة
  • لزوجة على سطح اللحمة
  • تغير اللون للأخضر أو الرمادي الداكن
  • خروج سوائل غير طبيعية

وعند ظهور هذه العلامات يجب التخلص من اللحمة فورًا.

أعراض التسمم الغذائي

تناول اللحوم الفاسدة قد يؤدي إلى:

  • القيء
  • الإسهال
  • آلام المعدة
  • ارتفاع الحرارة
  • الدوخة
  • الجفاف

وفي بعض الحالات قد تصبح الحالة خطيرة خاصة للأطفال وكبار السن.

نصائح مهمة خلال عيد الأضحى

لتجنب المشكلات الصحية خلال العيد، ينصح بـ:

  • عدم الإفراط في تناول اللحوم
  • طهي اللحمة جيدًا
  • غسل اليدين باستمرار
  • حفظ الطعام بطريقة صحية
  • عدم إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها

متى يجب الذهاب للطبيب؟

إذا ظهرت أعراض قوية مثل:

  • قيء مستمر
  • إسهال شديد
  • ارتفاع الحرارة
  • صعوبة التنفس
  • علامات الجفاف

فيجب الحصول على رعاية طبية بسرعة.

التسمم التسمم الغذائي اللحوم أخطاء شائعة تسبب التسمم الغذائي في العيد عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الزمالك

«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟

كروان مشاكل

بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

محمد رمضان واسرته

ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل

صورة تعبيرية

عقب هبوطه.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

موعد صلاة عيد الاضحى 2026 وكيفية صلاة العيد وصيغة تكبيرات العيد

الذهب

دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

الحدائق

حدائق الحيوان والطيور والأسماك تستقبل العيد بخطة متكاملة لمواجهة الزحام.. تفاصيل

منافذ الزراعة

الزراعة: تخفيضات تصل إلى 30% بمنافذ السلع الغذائية والتوسع في الوحدات المتحركة بالمحافظات

ايمان عز الدين

إيمان عز الدين تُهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بالصور

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة
عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة

لفطور أول يوم عيد الأضحى.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني زي المحلات

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك
أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك
أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه.. أخطاء شائعة قد تسبب التعب والزحام أثناء المناسك

بإطلالة وردية ناعمة وجذابة .. فرح شعبان تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد