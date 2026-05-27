عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر ترك اللحوم بهذه الطريقة

مع أجواء عيد الأضحى وانشغال الأسر بالذبح والعزومات وتحضير الأطعمة، تنتشر بعض العادات الخاطئة التي قد تؤدي إلى فساد اللحوم والإصابة بالتسمم الغذائي، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام العيد.

عادة يفعلها المصريون في العيد قد تسبب التسمم الغذائي

ويُحذّر الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من ترك اللحوم خارج الثلاجة لفترات طويلة بعد الذبح من أكثر الأخطاء الشائعة التي يفعلها كثير من المصريين دون الانتباه لخطورتها الصحية.

لماذا تعتبر هذه العادة خطيرة؟

بعد الذبح مباشرة تكون اللحوم مُعرّضة للبكتيريا بشكل أكبر، ومع الحرارة المرتفعة تبدأ الميكروبات في التكاثر بسرعة إذا تُركت اللحمة لساعات طويلة دون تبريد أو تهوية مناسبة.

ويؤكد المتخصصون أن فساد اللحوم قد يحدث أحيانًا دون ملاحظة واضحة في البداية، خاصة إذا تم طهيها بعد التخزين الخاطئ.

أخطاء شائعة تسبب التسمم الغذائي في العيد

ترك اللحوم داخل أكياس وهي ساخنة

من أكثر العادات المنتشرة وضع اللحمة فورًا داخل أكياس بلاستيكية بعد الذبح وهي ما تزال ساخنة، وهو ما يؤدي إلى:

احتباس الرطوبة

تكاثر البكتيريا

ظهور روائح غير طبيعية

فساد اللحوم بسرعة

تكديس اللحوم فوق بعضها

وضع كميات كبيرة من اللحوم فوق بعضها دون تهوية يمنع خروج الحرارة منها، مما يسرع نمو البكتيريا خاصة في فصل الصيف.

ترك اللحمة خارج الثلاجة لساعات طويلة

بعض الأسر تترك اللحوم في المطبخ أو الشرفة لفترات طويلة قبل التقسيم أو التخزين، وهي من أخطر العادات التي قد تسبب التلوث الغذائي.

استخدام أدوات غير نظيفة

عدم تنظيف السكاكين أو الأسطح المستخدمة في التقطيع قد ينقل البكتيريا للحوم بسهولة، خاصة عند التعامل مع الأحشاء الداخلية.

كيف تحفظ اللحوم بطريقة صحيحة؟

ينصح الأطباء البيطريون وخبراء التغذية بعدة خطوات مهمة:

ترك اللحمة تبرد وتهدأ أولًا في مكان جيد التهوية

عدم تغطيتها وهي ساخنة

تقسيمها في أكياس صغيرة

وضعها في الثلاجة أو الفريزر بعد التهوية

الحفاظ على نظافة أدوات الذبح والتقطيع

علامات تشير إلى فساد اللحوم

هناك علامات لا يجب تجاهلها، منها:

رائحة كريهة أو حامضة

لزوجة على سطح اللحمة

تغير اللون للأخضر أو الرمادي الداكن

خروج سوائل غير طبيعية

وعند ظهور هذه العلامات يجب التخلص من اللحمة فورًا.

أعراض التسمم الغذائي

تناول اللحوم الفاسدة قد يؤدي إلى:

القيء

الإسهال

آلام المعدة

ارتفاع الحرارة

الدوخة

الجفاف

وفي بعض الحالات قد تصبح الحالة خطيرة خاصة للأطفال وكبار السن.

نصائح مهمة خلال عيد الأضحى

لتجنب المشكلات الصحية خلال العيد، ينصح بـ:

عدم الإفراط في تناول اللحوم

طهي اللحمة جيدًا

غسل اليدين باستمرار

حفظ الطعام بطريقة صحية

عدم إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها

متى يجب الذهاب للطبيب؟

إذا ظهرت أعراض قوية مثل:

قيء مستمر

إسهال شديد

ارتفاع الحرارة

صعوبة التنفس

علامات الجفاف

فيجب الحصول على رعاية طبية بسرعة.