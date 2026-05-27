وسط أهله وناسه.. أحمد العوضي يحتفل بعيد الأضحى في "عين شمس"

حرص النجم أحمد العوضى، على التواجد أول يوم عيد الأضحى وسط أهل منطقته عين شمس، وذبح الأضحية معهم، والاحتفال بالعيد بينهم، كما التقط الصور مع كل محبيه و جمهوره.



مسلسل على كلاى

يذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل على كلاى بطولة درة، يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، وصفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، وبسام رجب، فى عمل درامى اجتماعى تشويقى من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل على كلاى

وتدور أحداث مسلسل على كلاي فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكم سابق يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة تمتد بين العمل والعلاقات العاطفية والاجتماعية.

