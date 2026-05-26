خطوط وأسعار أتوبيسات النقل العام للمزارات السياحية بإجازة عيد الأضحى

خطوط وأسعار أتوبيسات النقل العام للمزارات السياحية باجازة عيد الاضحي.

ومن جانبها جهزت هيئة النقل العام بالقاهرة استعداداتها الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2026.

وذلك من خلال تنفيذ خطة تشغيلية موسعة تستهدف تسهيل حركة المواطنين خلال فترة الإجازة، مع تعزيز الربط بين خطوط النقل العام والنقل الجماعي ومترو الأنفاق، بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية وتقليل التكدسات، خاصة بالمناطق الترفيهية والمتنزهات والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى.

خطة تشغيل خاصة خلال عيد الأضحى

تضمنت خطة الهيئة تشغيل عدد من خطوط الأتوبيسات كخدمة خاصة خلال أيام العيد فقط، لخدمة المناطق السياحية والترفيهية التي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، مع الدفع بأحدث الأتوبيسات من الأسطول الجديد لتقديم خدمة متميزة للركاب.

وشملت المناطق المستهدفة بالخدمة مدينة القناطر الخيرية، ومنطقة الأهرامات وأبو الهول، والحديقة الدولية بمدينة نصر، وحديقتي الأزهر وبدر، والحديقة اليابانية، وحديقة 6 أكتوبر بحلوان، إلى جانب منطقة القلعة بمصر القديمة وعدد من الساحات والمتنزهات العامة.

كما أجرت الهيئة مراجعة شاملة للحالة الفنية لجميع السيارات، مع الاهتمام بأعمال النظافة والمظهر العام، وتوفير أعداد كافية من الأتوبيسات بكل خط وفقا لمعدلات الإقبال المتوقعة خلال عطلة العيد.

تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني

وفي إطار تعزيز الرقابة والمتابعة الميدانية، تم تكليف جهاز الرقابة بالهيئة بتشغيل فرق ثابتة ومتحركة باستخدام السيارات والدراجات البخارية، لمتابعة انتظام التشغيل والتعامل الفوري مع أي طوارئ طوال فترة العيد.

كما تم تفعيل منظومة التتبع الإلكتروني GPS لمراقبة حركة الأتوبيسات لحظة بلحظة، من خلال غرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار 24 ساعة عبر الشبكة اللاسلكية التي تربط المحطات النهائية والجراجات ومختلف مرافق الهيئة.

أسعار تذاكر أتوبيس النقل العام

أعلن عن تعديل أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين، حيث جاءت الأسعار الجديدة وفق الفئات المختلفة للأتوبيسات على النحو الآتي:

أتوبيس عادي 13 جنيها بدلا من 12 جنيها.

أتوبيس مكيف 25 جنيها بدلا من 23 جنيها.

الميني باص العادي 19 جنيها بدلا من 18 جنيها.

الميني باص المكيف 25 جنيها بدلا من 22 جنيها.

رقابة مشددة على مواقف السرفيس

وشهدت الخطة أيضا تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس بمختلف أحياء القاهرة، لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو زيادة تعريفة الركوب خلال أيام عيد الأضحى، مع متابعة مستمرة لضمان التزام السائقين بالتعريفة الرسمية.

تكليفات محافظ القاهرة

ومن جانبه، وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات العاملة بالمناطق ذات الكثافات المرتفعة، لضمان منع التكدسات وتيسير حركة المواطنين خلال أيام العيد.

وأكد المحافظ أهمية التنسيق الكامل بين النقل العام والجماعي ومترو الأنفاق لتحقيق انسيابية الحركة المرورية، مع رفع كفاءة التشغيل والدفع بسيارات حديثة لتقديم خدمة مناسبة للمواطنين طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

خدمات إضافية بالمناطق الترفيهية

بدوره، أوضح اللواء مهندس عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام، أن الهيئة ستشغل خطوطا إضافية مخصصة لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بالقاهرة الكبرى خلال إجازة العيد، باستخدام سيارات حديثة من الأسطول الجديد، إلى جانب استمرار تشغيل الخطوط العادية بكامل طاقتها.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة انتظام الخدمة واستقبال البلاغات، مع توفير أعداد مناسبة من السيارات بكل خط وفقا لحجم الإقبال المتوقع، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومنظمة للمواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى 2026.