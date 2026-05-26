قبل العيد.. نصائح للمواطنين خلال ذبـ.ح الأضاحي

قبل عيد الأضحى المبارك، تكثف الجهات الحكومية استعداداتها لضمان تنظيم ذبـ.ح الأضاحي بصورة آمنة وصحية، من خلال تعزيز الرقابة البيطرية والتموينية، ورفع درجة الجاهزية بالمجازر والأسواق، وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين خلال أيام العيد.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، والحد من الذبح العشوائي بالشوارع، إلى جانب ضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المجازر ومنافذ بيع اللحوم، بما يسهم في توفير لحوم آمنة وسليمة للمواطنين.

فتح المجازر الحكومية مجانا خلال العيد

وأعلنت وزارة الزراعة تنفيذ خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تتضمن فتح جميع المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين في مختلف المحافظات، مع توفير إشراف بيطري كامل على عمليات الذبح، للتأكد من سلامة الأضاحي وجودة اللحوم قبل وبعد الذبح.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تشجيع المواطنين على الذبح داخل المجازر المعتمدة، بدلا من الذبح العشوائي في الشوارع، لما يمثله من خطر على الصحة العامة والبيئة.

إجراءات قانونية ضد الذبح العشوائي

وشددت وزارة الزراعة على منع الذبح خارج المجازر الرسمية، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المخالفين، بالتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم.

كما تعمل الجهات المختصة على توفير اللحوم البلدية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق، لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم عيد الأضحى.

طرح اللحوم بأسعار مخفضة

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين، استمرار ضخ اللحوم الطازجة والمبردة داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية بجميع المحافظات.

وأوضح أن الوزارة أقامت 20 شادرا لبيع الأضاحي واللحوم، مشيرا إلى أن المعروض يشمل الخراف الضاني، مع استمرار الإمدادات بشكل منتظم طوال فترة العيد.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم المطروحة تقل بنحو 30% عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية، حيث تتراوح الأسعار بين 350 و390 جنيها للكيلو بحسب نوع اللحوم.

رقابة مشددة على الأسواق

وشدد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات المشتركة بين الطب البيطري ووزارة التموين وهيئة سلامة الغذاء، لمتابعة جودة اللحوم وضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروض للمواطنين.

كما أكد استمرار الرقابة على تنفيذ قرار منع الذبح خارج المجازر، مع إتاحة خدمات الذبح المجاني داخل المجازر الحكومية طوال أيام عيد الأضحى.

وخصصت الجهات المختصة الخط الساخن 16528 لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة باللحوم والسلع الغذائية.

تشغيل 497 مجزرا حكوميا

من جانبه، أعلن الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، تشغيل 497 مجزرا حكوميا بالمجان في جميع المحافظات بداية من وقفة عرفات وحتى نهاية أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن المجازر تعمل بكامل جاهزيتها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، مع تواجد فرق بيطرية متخصصة للكشف على الأضاحي والذبائح قبل وبعد الذبح، حفاظا على سلامة المواطنين وضمان جودة اللحوم.

وأكد استمرار الحملات الرقابية على محال الجزارة والمنافذ الحكومية والأسواق طوال فترة العيد.

إرشادات بيطرية قبل ذبح الأضاحي

وفي إطار التوعية الصحية، أصدر قطاع الإرشاد البيطري بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة مجموعة من الإرشادات المهمة للمواطنين، لضمان إجراء عملية الذبح بصورة صحية وآمنة.

الصيام قبل الذبح

ونصح الأطباء البيطريون بتصويم الأضحية عن الطعام لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل الذبح، سواء كانت من الأغنام أو الأبقار، لما لذلك من دور في تسهيل عملية السلخ وتقليل احتمالات تلوث اللحوم أثناء الذبح والتجويف.

كما شددوا على أهمية استمرار تقديم المياه النظيفة للحيوان للمساعدة في عملية النزف الكامل بعد الذبح.

تجنب إجهاد الحيوان

وحذر المتخصصون من تعريض الأضاحي للإجهاد البدني أو العنف أثناء النقل أو قبل الذبح، لما لذلك من تأثير سلبي على جودة اللحوم وطراوتها.

وأوضحوا أن إجهاد الحيوان يؤدي إلى تغير خواص اللحوم وخروجها بلون داكن وقوام أكثر صلابة، مع سرعة تعرضها للتلف أثناء التخزين.

الراحة النفسية للأضاحي

وأكدت الإرشادات البيطرية أهمية إراحة الحيوان قبل الذبح ووضعه في مكان هادئ ومظلل، مع ضرورة عزله عن مشاهدة عمليات ذبح أخرى، تجنبا لإفراز هرمونات التوتر والخوف التي تؤثر على جودة اللحم ومذاقه النهائي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لضمان موسم عيد أضحى آمن وصحي، يحافظ على سلامة المواطنين ويوفر لحوما مطابقة للاشتراطات الصحية والبيئية.