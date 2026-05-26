أبو شقة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى: دعوة للتكافل والتراحم والتلاحم بين أبناء الوطن

بعث المستشار بهاء أبو شقة، الفقيه الدستوري والقانوني، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

تجسيد معاني التضحية

وقال أبو شقة، في برقيته: “في هذه الأيام المباركة، تتجسد أسمى معاني التضحية والفداء والطاعة، ونلتمس فيها من الله سبحانه وتعالى الغفران والقبول في أعظم يوم طلعت عليه الشمس، يوم عرفة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار”.

دعوة للتكافل

وأضاف: “نستذكر في هذه المناسبة العطرة قيما عظيمة ودعوة للتكافل والتراحم والتلاحم بين أبناء الوطن، داعين الله أن يجعل هذا العيد مناسبة للخير والمحبة والسلام، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والسعادة”.

وتابع أبو شقة: “في هذه الأيام المباركة ندعو الله أن يسدد خطاكم، ويوفقكم لما فيه الخير للبلاد والعباد، وأن يحفظ وطننا الغالي وشعبه الكريم من كل سوء، وأن تبقى مصر دائمًا واحةً للأمن والاستقرار”.