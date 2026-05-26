عفت السادات: مصر ستظل قوية بوحدة شعبها وتكاتف مؤسساتها الوطنية

تقدم الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقواتنا المسلحة الباسلة، ورجال الشرطة المصرية، وجميع مؤسسات الدولة، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ترسيخ قيم التراحم والتكافل

وأكد السادات أن عيد الأضحى المبارك يمثل مناسبة عظيمة لترسيخ قيم التضحية والتراحم والتكافل بين أبناء المجتمع، مشيرًا إلى أن مصر تواصل مسيرتها الوطنية بثبات وقوة بفضل وحدة شعبها ووعي أبنائها وتكاتف مؤسساتها الوطنية في مواجهة التحديات المختلفة.

وقال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى، إن هذه المناسبة المباركة تدعونا جميعًا إلى تعزيز روح المحبة والتسامح والتكاتف الوطني، والعمل المشترك من أجل الحفاظ على استقرار الوطن ودعم جهود التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

اصطفاف وطني

وأضاف السادات، أن الشعب المصري أثبت على مدار السنوات الماضية قدرته على تجاوز التحديات والاصطفاف خلف دولته الوطنية، وهو ما يعكس قوة النسيج الوطني وعمق الانتماء لهذا الوطن العظيم، مؤكدًا أن الأعياد الدينية تمثل فرصة مهمة لتعزيز الروابط الإنسانية والاجتماعية ونشر قيم الرحمة والتعاون بين الجميع.

كما وجه الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التحية والتقدير إلى أبطال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وكل مؤسسات الدولة والعاملين بها، لما يبذلونه من جهود متواصلة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحماية مقدراته، إلى جانب دورهم الوطني في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار.

ودعا الدكتور عفت السادات جموع المصريين إلى استثمار روح عيد الأضحى المبارك في نشر الأمل والتفاؤل، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي، بما يعزز قوة المجتمع المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

واختتم السادات بيانه بالدعاء أن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الوطن من كل سوء، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.