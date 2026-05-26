اليابان والهند تؤكدان أهمية تعزيز التعاون لضمان الملاحة الآمنة في مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو ووزير الشئون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أهمية تعزيز التعاون لضمان الملاحة الآمنة في مضيق "هرمز" وإمدادات الطاقة المستقرة، وذلك خلال لقائهما في نيودلهي قبيل اجتماع وزراء خارجية تحالف الحوار الأمني الرباعي (كواد).

واتفق الجانبان، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نسختها الإنجليزية اليوم "الثلاثاء"، على تسريع التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك جعل سلاسل توريد المواد الحيوية أكثر مرونة.

كما أكد الوزيران أن اليابان والهند ستتخذان خطوات ملموسة لتعزيز التعاون في قطاعات الدفاع والأمن والتبادل البشري.

من جانبه، أكد موتيجي أهمية التنسيق الوثيق بين اليابان والهند، مشددا على أنه ينبغي أن تكون الدولتان بمثابة القوة الدافعة في الجهود المبذولة للحفاط على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

من جانبه، أعرب جايشانكار عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين الهند واليابان بشكل أكبر.

ويقوم وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو بزيارة حالية إلى الهند للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية تحالف "كواد" الذي يضم اليابان والهند والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا والمقرر أن يبدأ أعماله في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.