الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في ذكرى رحيل فايزة كمال.. الوجه الملائكي للسينما المصرية

في ذكرى رحيل الفنانة فايزة كمال، نستعيد مسيرة واحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية، والتي عرفت بأدوارها الهادئة وشخصياتها الراقية التي تركت أثرا مميزا لدى الجمهور على مدار سنوات طويلة من العطاء الفني، بفضل موهبتها وحضورها اللافت.

ولدت فايزة كمال عام 1960 في الكويت لأبوين مصريين، وعاشت هناك لأكثر من 20 عاما، حيث أتمت مراحل تعليمها المختلفة. وبعد حرب أكتوبر 1973، عادت مع أسرتها إلى مصر، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت في قسمي الديكور والتمثيل، ونجحت فيهما مع تفوقها الدراسي حتى حصلت على درجة البكالوريوس. ورغم اعتراض أسرتها في البداية على دخولها مجال الفن، لعب الفنان والمخرج سعد أردش دورا بارزا في إقناعهم بموهبتها، لتنطلق بعدها خطواتها الأولى في عالم التمثيل.

بدأت مشوارها الفني منذ عامها الأول في المعهد، من خلال مشاركتها في مسلسل "العدل والتفاح" أمام الفنانة مديحة كامل والفنان عبد الله غيث، حيث لفتت الأنظار بأدائها المتزن وقدرتها على تجسيد الشخصيات المركبة رغم حداثة تجربتها، لتصبح لاحقا من الوجوه المميزة في الأعمال الاجتماعية والتاريخية والدينية.

وخلال مسيرتها الفنية، شاركت في العديد من المسلسلات الناجحة، من أبرزها "المال والبنون"، "رأفت الهجان"، "الطاحونة"، "لا إله إلا الله"، "الإمام الشافعي"، "أم الصابرين"، "أولاد الأكابر"، "الإمام الغزالي"، "ملكة في المنفى"، وتميزت بحضور قوي في الأعمال التاريخية والدينية التي اعتمدت على الأداء الهادئ وإتقان اللغة العربية.

وفي السينما، شاركت في نحو 20 فيلما، من بينها "الطائرة المفقودة"، "الحب في غرفة الإنعاش"، "بنت حارتنا"، "سترك يا رب"، "تحت السطح الهادي".

كما كان لها حضور بارز على خشبة المسرح، من خلال عدد من الأعمال المسرحية المهمة، أبرزها "إفرض"، "التشريفة"، ومسرحية "الملك هو الملك"، التي شاركت فيها إلى جانب الفنان صلاح السعدني والمطرب محمد منير، وشهدت بداية تعارفها بزوجها المخرج المسرحي مراد منير.

تزوجت فايزة كمال من مراد منير، وأنجبت منه يوسف وليلى، وعرفت بحياتها الأسرية المستقرة وابتعادها عن الأزمات الفنية والإعلامية، كما اشتهرت بتمسكها بمبادئها ورفضها تقديم أي تنازلات من أجل الشهرة.

رحلت الفنانة فايزة كمال عن عالمنا في 26 مايو 2014، عن عمر ناهز 52 عاما، بعد صراع مع مرض سرطان الكبد، تاركة خلفها مسيرة فنية حافلة وأعمالا ما زالت حاضرة في ذاكرة الجمهور.

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

الشرقية تتصدر الجمهورية في المبادرات الرئاسية للأورام السرطانية ودعم صحة المرأة

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

علامات الشخصية السامة داخل العلاقات العائلية.. كيف تحمي نفسك من الاستنزاف النفسي؟

