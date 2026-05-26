سوهاج تتهيأ لصلاة عيد الأضحى.. 208 ساحات و6 آلاف مسجد لاستقبال المصلين

مع الساعات الأولى من صباح الغد، تتحول ساحات ومساجد محافظة سوهاج إلى مشهد إيماني كبير، استعدادًا لاستقبال جموع المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من الجاهزية الكاملة التي رفعتها مديرية الأوقاف بجميع الإدارات الفرعية بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد الشيخ الدكتور عبد المجيد الكرماني، مدير مديرية أوقاف سوهاج، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك، من خلال تخصيص 208 ساحات كبرى إلى جانب أكثر من 6 آلاف مسجد بمختلف أنحاء المحافظة، لاستيعاب الأعداد المتوقعة من المصلين.

صلاة عيد الأضحى المبارك

وأوضح أن أعمال التجهيز شملت مراجعة الساحات والتأكد من جاهزيتها الكاملة، مع تكثيف المتابعات الميدانية داخل الإدارات الفرعية، لضمان انتظام إقامة الصلاة والخطبة دون أي معوقات.

وأشار إلى أنه تم الدفع بخطيبين لكل ساحة، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، تحسبًا لأي ظروف طارئة.

وتشهد المساجد الكبرى والساحات المفتوحة بالمحافظة حالة من الاستنفار التنظيمي، بالتزامن مع استعداد الأهالي للخروج في الساعات الأولى من صباح العيد، وذلك في أجواء روحانية اعتاد عليها أبناء سوهاج كل عام، حيث تمثل صلاة العيد واحدة من أبرز مظاهر البهجة والتجمعات الأسرية داخل القرى والمدن.

وشددت مديرية الأوقاف على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لصلاة العيد، مع استمرار المتابعة من قيادات المديرية حتى انتهاء الشعائر، لضمان خروج المناسبة بالشكل الحضاري اللائق بأهالي المحافظة.