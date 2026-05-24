ضبط 594 كيلو لحوم بأختام مزورة بمراكز سوهاج

وجه اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمخابز، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وشنت مديرية التموين بسوهاج بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين، وهيئة سلامة الغذاء، حملات تموينية مكبرة بمراكز أخميم وطهطا وسوهاج.

وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن الحملات أسفرت عن ضبط 594 كيلو جرامًا من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتحمل أختامًا مزورة.

بالإضافة إلى ضبط 2 طن من الأرز غير الصالح للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت الحملة من مطاردة سيارة كانت تستعد لتوزيع اللحوم على عدد من محلات الجزارة، وتم ضبطها والتحفظ على ما بداخلها من لحوم بلغ وزنها 343 كيلو جرامًا، وبفحصها تبين أنها ناتجة عن ذبح عجل جاموس مريض وتحمل أختامًا مزورة.

وأسفرت الحملات التموينية والرقابية على المخابز والأسواق عن تحرير 60 محضرًا متنوعًا للمخابز البلدية والأسواق، شملت مخالفات تتعلق بنقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز المحافظة خلال فترة العيد، بالتعاون مع الجهات المعنية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بالغش التجاري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.