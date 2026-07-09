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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لوك جذاب.. ليلة علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
نهى هجرس

نشرت الفنانة ليلى علوي، صور جديدة لها رفقة الفنانة إلهام شاهين عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى علوي 

وأطلت ليلى علوي، مرتديه بنطال باللون الابيض، ونسقت معه بلوزة لافته ذا تصميم أنيق لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ليلى علوي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ليلى علوي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الاحمر الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ليلى علوي 

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