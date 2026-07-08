علشان تفضلي شباب .. اعرفي أهم المواد المستخدمة لعلاج التجاعيد

ترغب النساء في معرفة طرق التعامل مع تجاعيد الوجه وعلامات الشيخوخة المبكرة.

ووفقا لموقع "تايمز أوف أنديا"، لا تقتصر العناية بالبشرة على الكريمات فقط، بل تعتمد على نظام حياة متكامل.

العلاجات الموضعية

ينصح الأطباء بالبحث عن منتجات تحتوي على مكونات مثبتة علمياً لتعزيز إنتاج الكولاجين، ومن أهمها:

الريتينويد (Retinoids)

يُعتبر المعيار الذهبي في علاج التجاعيد؛ فهو يحفز تجدد خلايا الجلد.

فيتامين C

مضاد أكسدة قوي يحمي البشرة من الأضرار البيئية ويعزز إشراقها.

حمض الهيالورونيك (Hyaluronic Acid):

يساعد في حبس الرطوبة داخل الجلد، مما يمنح البشرة مظهراً ممتلئاً ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة.

الحماية من الشمس

أشعة الشمس هي المسبب الأول للتجاعيد

استخدام واقي شمس (SPF 30 أو أكثر) بشكل يومي، حتى في الأيام الغائمة، هو أهم خطوة للوقاية من تكسر الكولاجين والإيلاستين في البشرة.

التغذية والترطيب الداخلي

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

التركيز على التوت، الخضروات الورقية، والمكسرات التي تحارب الجذور الحرة التي تسبب تلف خلايا الجلد.

شرب كميات كافية من الماء

البشرة المرطبة جيداً من الداخل تكون أقل عرضة لظهور التجاعيد السطحية.

عادات يومية لتجنب التجاعيد

وضعية النوم

النوم على الظهر يمنع تشكل ما يُعرف بـ "تجاعيد النوم" التي تنتج عن ضغط الوجه على الوسادة لعدة ساعات.

الإقلاع عن التدخين

يؤكد الموقع أن التدخين يسرع من شيخوخة الجلد بشكل كبير جداً، لأنه يقلل من تدفق الدم إلى سطح البشرة.