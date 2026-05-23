بتوجيهات الإمام الأكبر.. لجنة المصالحات تنهي خصومة ثأرية في سوهاج.. وعباس شومان: الشراكة بين الأزهر ومؤسسات الدولة تسهم في تجفيف منابع الثأر

الأزهر والداخلية والتنفيذيون يتعاونون لإنهاء خصومة ثأرية في سوهاج

عباس شومان:

الشراكة بين الأزهر ومؤسسات الدولة تسهم في تجفيف منابع الثأر

إصلاح ذات البين من أعظم القربات وحماية الأرواح واجب شرعي

عباس شومان يشيد بدور الأمن والأهالي في إتمام الصلح بسوهاج

بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شارك الدكتور عباس شومان، رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف والأمين العام لهيئة كبار العلماء، في جلسة الصلح لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي «أولاد الحاج مصطفى رجب عبد العال» و«أولاد الحاج محمود محمد إسماعيل»، والتي عقدت بمقر معهد المتطور الأزهري بمنطقة العمري بمحافظة سوهاج وسط حضورٍ جماهيريٍّ كبيرٍ.



وجاء الصلح بحضور اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، واللواء محمد عبد الله حكمدار سوهاج نيابة عن اللواء د. حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء هيثم الشامي مدير الأمن العام، والمقدم عمر شلبي رئيس مباحث قسم أول، وبمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والأمنية العليا بالمحافظة، وعلماء الأزهر ورجال الكنائس المصرية ممثلة في قساوسة الطوائف الثلاث، وبجهود ميدانية مخلصة من وجهاء وعائلات سوهاج الذين ضربوا نموذجاً وطنيًّا فريدا في تحمل المسؤولية والمساهمة في إتمام الصلح.

جهود إتمام الصلح

وخلال كلمته، نقل الدكتور عباس شومان، تحيات ومباركة فضيلة الإمام الأكبر لكافة الحضور، وتواصل فضيلته هاتفيا مع محافظ سوهاج والقيادات الأمنية بالمحافظة مهنِّئا وشاكرا جهودهم في إتمام الصلح.

وقد ثمن عباس شومان، الدور البارز والفاعل للأجهزة الأمنية والتنفيذية بسوهاج في إرساء وبسط الأمن ودعم الاستقرار المجتمعي، مؤكدا أن الحضور الأمني الفاعل في الشارع وفي مثل هذه المصالحات يعكس وعي مؤسسات الدولة بأهمية صون السلم المجتمعي.

كما أشار رئيس اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر إلى أن هذا الإنجاز يجسد الشراكة المؤسسية الناجحة بين الأزهر الشريف ووزارات الداخلية، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، لتجفيف منابع النزاعات والقضاء على ظاهرة الثأر، مستشهدا بالهدي النبوي الشريف الذي أعلى من قيمة إصلاح ذات البين؛ حيث قال ﷺ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة»، مؤكدا تقديم ثواب هذا العمل الجليل على نوافل العبادات، بوصفه المرتكز الأساسي لحفظ الأرواح ونبذ الفرقة وتوطيد الود والوئام.

وقد شارك في مراسم الصلح النائب اللواء حازم حمادي، عضو مجلس النواب، الذي كان له دور بارز في إتمام هذا الصلح، وحضور أعضاء البرلمان النواب: زكريا حسان، وشعبان لطفي، والدكتور صباح صابر، وحضور الدكتور أحمد حمادي، عضو اللجنة العليا للمصالحات، والدكتور محمد حسني، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، والدكتور أحمد همام مدير عام الوعظ.

وتأتي هذه المراسم امتدادا للجهود الدؤوبة التي تبذلها اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف في مختلف محافظات الجمهورية، بالمشاركة مع الوزارات والجهات المعنية، انطلاقا من رسالة الأزهر واللجنة في نشر ثقافة التسامح بين أبناء المجتمع، بما يضمن حماية الجبهة الداخلية ووحدتها وتوطيد أواصر اللحمة الوطنية.

