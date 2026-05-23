ديني

لها 4 أهداف.. تفاصيل القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف لمحافظة القاهرة

أ ش أ

أطلقت وزارة الأوقاف قافلة دعوية مشتركة بالتنسيق مع الأزهر الشريف إلى محافظة القاهرة، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وتأتي هذه القافلة - بحسب بيان، اليوم - في ضوء حرص الوزارة على توحيد الجهود الدعوية، ونشر صحيح الدين، وترسيخ المنهج الوسطي المستنير، وتعزيز الانضباط المنبري؛ بما يسهم في بناء وعي رشيد لدى المجتمع، ودعم دور المساجد في تصحيح المفاهيم وبناء الإنسان.

وقد تناولت القافلة في خطبة الجمعة، موضوع: «يوم عرفة.. يوم المباهاة الإلهية»، حيث أوضح العلماء والدعاة فضل يوم عرفة ومكانته العظيمة، وبيّنوا أنه من أعظم الأيام التي تتنزل فيها الرحمات والنفحات، ويباهى الله سبحانه وتعالى فيه بعباده أهل السماء، مؤكدين أهمية اغتنام هذا اليوم المبارك بالإكثار من الذكر والدعاء، والتوبة والاستغفار، والعمل الصالح، وترسيخ معاني الرحمة والتكافل والتسامح بين الناس.

كما تناولت الخطبة الثانية موضوع: «التحذير من إلقاء القمامة في الشوارع "مخلفات ذبح الأضاحي"»، حيث شدد الأئمة والوعاظ على أهمية الحفاظ على النظافة العامة، وعدم إلقاء مخلفات الذبح في الطرقات والشوارع؛ لما يترتب على ذلك من أضرار صحية وبيئية، ومظاهر غير حضارية، مؤكدين أن الحفاظ على النظافة سلوك حضاري وقيمة دينية أصيلة دعا إليها الإسلام، وأن المحافظة على البيئة والمظهر الجمالي للمجتمع واجب ديني ووطني.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المشاركين في القافلة بلغ (10) من الأئمة والوعاظ، وذلك في إطار تنفيذ محاور الخطة الدعوية التي تستهدف مواجهة الإرهاب والتطرف، ومحاربة جميع صور الانحراف الفكري، إلى جانب مواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، والعمل على بناء الشخصية المصرية الوطنية، وتعزيز دور المساجد في نشر العلم والمعرفة، وترسيخ قيم الحضارة.

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
