جولات مكوكية للجنة السياحة الدينية بمخيمات منى وعرفات لمتابعة الاستلام

قام أعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة المتواجدين حاليا ضمن بعثة الحج السياحي بالسعودية ، وجميع اعضاء الجهاز الإداري للغرفة بجولات مكوكية طوال الأيام الماضية ما بين منى وعرفات.

مراجعة مخيمات الحج السياحي

تواصلت تلك الجولات بشكل يومي وذلك لمراجعة كافة الإعمال بالمخيمات الخاصة بالحج السياحي بكافة برامجه " الاقتصادي والبري والخمس نجوم والفاخر " ، يأتي هذا في ظل الاستعدادات لتجهيز المخيمات وتسليمها الى شركات السياحة تمهيدا لتصعيد الحجاج اليها وأداء فريضة الحج

ومن المقرر أن تستمر تلك الجولات حتي استلام كافة المخيمات ، وتستهدف التأكد من توافر جميع التجهيزات اللازمة بالمخيمات وتنفيذ بنود التعاقد بين الغرفة وشركة الراجحي المسؤولة عن ضيافة حجاج السياحة هذا العام.

وشارك في تلك الجولات كل من أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ووليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة

كما شارك أعضاء الجهاز الإداري للغرفة بإشراف أسامة عمارة المدير التنفيذي.

ملاحظات بسيطة

واكد احمد ابراهيم أهمية تلك الزيارات لمخيمات منى وعرفات حيث اولا للاطمئنان على جاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج ، وثانيا رصد أية ملاحظات على عملية التجهيز وإخطار الشركة بها

وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية أنه تم رصد ملاحظات طفيفة ورغم أنها لا تؤثر على خدمة الحجاج او تقديم الخدمات المقررة لهم ، إلا أننا قمنا بإخطار الشركة بتلك الملاحظات وتم تلافيها على الفور ، مشيرا الى ان اللجنة كلفت الجهاز الإداري للغرفة بالتأكد من معالجة أية ملاحظات تم رصدها ، مشددا علي انه لا يتم تسليم المخيمات الي شركات السياحة إلا بعد التاكد من جاهزيتها التامة وبلا أية ملاحظات

تجهيزات متميزة وخدمات راقية



وحول تقييمه لتحهيز مخيمات الحج السياحي هذا العام ، اكد احمد إبراهيم ان هناك جهد كبير للغاية تم بذله ومنذ نهاية موسم الحج الماضي استعدادا لتلك اللحظات الحالية من تجهيز المخيمات ، موضحا ان طول تلك الفترة أتاح للجميع الاستعداد المتميز للموسم والتجهيز غير المسبوق للمخيمات.

وتوقع رئيس لجنة السياحة الدينية ان يكون موسم الحج هذا العام ناجحا ومتميزا للغاية مشيدا بجهود شركات السياحة في التجهيز لخدمة حجاجها ، كما اشاد بالجهد الكبير الذي تبذله شركة الراجحي واستجابتها السريعة لكافة مطالب الغرفة.