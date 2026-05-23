رسميا.. عبد المنعم إمام رئيسا لحزب العدل بالتزكية

أعلن المؤتمر العام لحزب العدل، عن فوز عبد المنعم إمام ، برئاسة حزب العدل بالتزكية للمرة الثانية، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي عُقد بحضور قيادات الحزب وأعضاء الجمعية العمومية وعدد من الشخصيات العامة والسياسية.

جاء فوز “إمام” بالتزكية بعد غلق باب الترشح على منصب رئيس الحزب دون تقدم منافسين.

وتنص المادة 33 الخاصة بنظام الانتخابات الداخلية بالحزب على إجراء الانتخابات بين مرشحين متعددين من أعضاء الحزب بنظام الاقتراع السري، على أن يفوز المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات الصحيحة.

وتنص اللائحة على أنه في حال عدم تقدم أكثر من مرشح لأي منصب يتم اختياره بالانتخاب وفقًا للنظام الأساسي للحزب، يُعتبر المرشح الوحيد فائزًا بالتزكية دون الحاجة إلى إجراء عملية اقتراع.