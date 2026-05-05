قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
18 كيانًا جديدًا .. بريطانيا توسع قائمة العقوبات المفروضة على روسيا
أبو العينين: مصر تمتلك فرصة حقيقية لطرح نفسها كمركز تنافسي جاذب للاستثمارات
وزير الزراعة: الشراكة المصرية–الهولندية نموذج للتكامل الزراعي القائم على الابتكار ونقل المعرفة
ليفربول على مفترق طرق.. عرض أوروبي يُربك حسابات آرني سلوت
لا طلاق مبكر | قانون الأسرة يضع ضوابط صارمة للانفصال قبل 3 سنوات زواج.. تعرف عليها
براءة ضاعت في لحظة غفلة.. نهاية مأساوية لطفلة داخل ترعة بالخزندارية في سوهاج
الأزهر: يجوز قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس ويهاجمهم
الصحة العالمية: إجلاء حالتين من سفينة سياحية بعد تسجيل إصابات بفيروس هانتا
أبو العينين خلال الجلسة العامة: نحتاج لثورة تشريعية تحفيزية لتحسين بيئة الاستثمار لخفض عجز الموازنة
بعد أنباء عودته.. أرقام حسام البدري في 3 ولايات سابقة مع الأهلي
أبوالعينين: مصر نجحت رغم التحديات الدولية في الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية
استقرار حالتهن.. وكيل تعليم الجيزة يزور الطالبات المصابات بضيق تنفس بسبب حريق محل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عبد المنعم إمام يعلن رفضه الحساب الختامي 2024/2025: الدين يتزايد والضمانات باب خلفي للاستدانة

عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب
عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، رفضه الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، خلال كلمته في الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري، مؤكدًا أن الأرقام الواردة لا تعكس حقيقة الوضع المالي للدولة.

وقال إمام إن الحكومة تعلن خفض الدين، بينما تشير البيانات إلى عكس ذلك، موضحًا أن إجمالي الدين العام وصل إلى نحو 17 تريليون جنيه، بما يعادل 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني أن حجم الدين يساوي ما ينتجه الاقتصاد بالكامل.

وأضاف أن الحكومة تحتفي منذ عامين بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 4%، في حين ارتفع دين الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة بنحو 20%، معتبرًا أن ذلك يمثل “نقلًا للدين من بند إلى آخر دون خفض حقيقي”.

وأشار إلى أن الضمانات الحكومية أصبحت “بابًا خلفيًا للاستدانة”، لافتًا إلى أن وزارة المالية تتحمل سداد التزامات جهات غير قادرة على السداد، حيث بلغت قيمة ما تم سداده نحو 284 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 92% مقارنة بالعام السابق.

الهيئة العامة للبترول أبرز الجهات التي تعثرت في سداد التزاماتها 

وأوضح أن الهيئة العامة للبترول تعد من أبرز الجهات التي تعثرت في سداد التزاماتها، ما يزيد من الأعباء على الموازنة العامة.

واختتم كلمته  بالتأكيد على أن ما يحدث “لا يمثل إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا، بل تهربًا من مواجهة الواقع”، معلنًا رفضه الحساب الختامي للموازنة، لأنه “لا يعبر عن الصورة الحقيقية للوضع المالي للدولة”.

عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل الحساب الختامي الموازنة الاستدانة الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

منتخب مصر

فتنة قبل المونديال.. التوأم يرفض شائعة مجاملة عبدالمنعم على حساب لاعب الزمالك

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

إنبي

إنبي: معندناش ضغوطات.. ونتوقع هزيمتنا أمام الأهلي بهدف

الزمالك

لم يكن مصابا.. مفاجأة بشأن غياب بنتايج عن مباراة الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف

شعر كيرلى.. عبير صبري تثير الجدل بلوك غجري

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

بالصور

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

قللي الأكل الجاهز.. 6 حيل بسيطة توفر لكِ نص مصاريف البيت شهريًا

الميزانية
الميزانية
الميزانية

شعر كيرلى.. عبير صبري تثير الجدل بلوك غجري

بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف
بـ شعر كيرلى..عبير صبرى تثير الجدل بلوك مختلف

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالديوان العام للاطمئنان على انتظام سير العمل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد