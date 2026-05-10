عبد المنعم إمام يترشح لرئاسة لحزب العدل..و55 يتنافسون على الهيئة العليا

تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل الحالي، بأوراق ترشحه لفترة رئاسية جديدة، وذلك في اليوم الأخير لفتح باب الترشح.

استقبلت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة عبد الغني الحايس، النائب عبد المنعم إمام بمقر الحزب، حيث قام بتقديم ملفه الانتخابي كاملاً.



وأكد "الحايس" أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتعمل وفق أعلى معايير الشفافية لضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي الداخلي.

من جانبه، كشف علي أبوحميد، عضو اللجنة العليا للانتخابات، عن تفاصيل المنافسة المشتعلة على مقاعد الهيئة العليا، موضحا ان عدد المتقدمين وصل إلى 55 مرشحًا حتى الان يتنافسون على 40 مقعدًا، مما يعكس رغبة قوية من الكوادر الحزبية في المشاركة بصنع القرار.

موعد غلق باب الترشح

وأشار إلى ان تم تمديد فترة الترشح، استجابة للطلبات التنظيمية، ليكون موعد غلق باب الترشح في التاسعة مساء اليوم الأحد 10 مايو بدلاً من الظهر، لإتاحة الفرصة لاستكمال الأوراق.