عبد المنعم إمام خلال انتخابات حزب العدل: تركت الفرصة للجميع من أجل الترشح على رئاسة الحزب.. وكان ممكن نعمل مشهد

علق عبد المنعم إمام على فوزه برئاسة حزب العدل بالتزكية، مؤكدًا أن الحزب حرص منذ اللحظة الأولى على إدارة الانتخابات الداخلية بشفافية كاملة، دون غلق الباب أمام أي عضو يرغب في خوض المنافسة على منصب الرئيس.

وقال عبد المنعم إمام، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» على هامش المؤتمر العام الحزب، إنه تعمد عدم الترشح إلا في اليوم الأخير من فتح باب الترشح، من أجل منح الفرصة كاملة أمام جميع أعضاء الحزب الراغبين في خوض الانتخابات، مشيرًا إلى أن نحو 10 آلاف كادر وعضو بالحزب كان يحق لهم الترشح على المنصب.

وأوضح أنه ابتعد بشكل كامل عن إدارة شؤون الحزب خلال فترة الانتخابات، باستثناء بعض الإجراءات الإدارية الضرورية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم التأثير على سيرها بأي شكل.

انتخابات حقيقية تعكس إرادة أعضاء الحزب

وأضاف رئيس حزب العدل أن الحزب كان بإمكانه الدفع بمرشح منافس من أجل “صناعة مشهد انتخابي”، لكنه رفض ذلك، مؤكدًا أن الهدف كان إجراء انتخابات حقيقية تعكس إرادة أعضاء الحزب بصورة واضحة وشفافة.

وتابع: “لم يكن هناك أي حجر على أحد، والفرصة كانت متاحة للجميع، لكن لم يتقدم أي مرشح في مواجهة رئاسة الحزب، ولذلك جاءت النتيجة بالتزكية بشكل طبيعي يعبر عن رغبة أعضاء الحزب .